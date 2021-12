Max Verstappen assure qu’il n’y aura pas de retraite à la Nico Rosberg

Max Verstappen a déclaré que quitter la Formule 1 avec un premier championnat du monde sécurisé n’était pas une voie qu’il emprunterait.

Le pilote Red Bull est sur un énorme sommet après avoir battu Lewis Hamilton pour le titre 2021, obtenant sa première couronne de pilotes avec un dépassement dans le dernier tour du septuple champion à Abu Dhabi.

Verstappen n’est désormais que le deuxième pilote à avoir battu Hamilton pour le titre depuis 2014, l’autre, Nico Rosberg en 2016, lors de sa dernière saison en tant que coéquipier de Hamilton chez Mercedes.

C’était sa dernière saison car quelques jours seulement après avoir remporté le Championnat du monde, la première de sa carrière, il s’est avéré être la sienne avec Rosberg annonçant sa retraite de la Formule 1.

Mais rassurez-vous, Verstappen ne suivra pas le plan de sortie de Rosberg, déclarant qu’il n’est « jamais une option » de démissionner.

Dans une interview avec Blick, lorsqu’on lui a demandé s’il allait maintenant quitter la F1 à la manière de Rosberg, Verstappen a déclaré : « Abandonner n’est jamais une option.

« Je suis heureux d’être en Formule 1 et ravi d’être Champion du Monde. J’espère pouvoir continuer à conduire pendant de nombreuses années.

Le patron du programme de pilotes de Red Bull, Helmut Marko, qui a repéré Verstappen en Formule 3 et l’a amené sur la voie de la F1, estime que le Néerlandais n’a pas encore atteint son apogée en tant que pilote.

Bien sûr, la dernière fois que Red Bull a remporté des titres de pilotes consécutifs, c’était avec Sebastian Vettel, qui en a remporté quatre consécutivement entre 2010-13. Red Bull a également été sacré champion des constructeurs au cours des quatre saisons.

Mais, s’il doit se lancer dans une course similaire, alors Verstappen dit qu’il aura besoin d’un peu de chance.

« Il faut certainement un peu de chance pour remporter le titre plusieurs fois de suite », a-t-il accepté.

Verstappen ne se met cependant pas ce genre de pression. Il a le sentiment qu’avec son premier titre désormais assuré, il a tout accompli en Formule 1, et donc tout autre championnat à venir ne serait qu’un bonus.

« J’ai maintenant réalisé tout ce qui est possible. Tout ce qui suit maintenant est un bonus », a-t-il déclaré.

Et même s’il est désormais champion, Verstappen n’a pas non plus l’intention de changer du tout.

À certains moments cette saison, son style de conduite agressif a été remis en question, tandis qu’il a également critiqué le traitement que le steward lui avait réservé à plusieurs reprises.

Mais l’héritage que Verstappen veut laisser, c’est qu’il s’est tenu à être son moi «direct» et «honnête».

« Eh bien, je n’ai pas l’intention de changer », a déclaré Verstappen lorsqu’on lui a demandé quel héritage il espère laisser en tant que champion du monde.

« Je veux toujours rester moi-même. Le vrai Max, qui est toujours franc et toujours honnête.