Max Verstappen aurait-il dû recevoir un penalty à Sao Paulo ?

Lewis Hamilton et Max Verstappen nous ont offert une autre bataille épique au Brésil – mais Max aurait-il dû être pénalisé pour le premier affrontement au virage 4 ?

L’équipe PlanetF1 de lundi, immensément jalouse que Jon et Finley soient les premiers à avoir un jour de congé après un week-end de course aussi fou, s’est réunie pour livrer nos verdicts.

Michelle Foster

Max Verstappen a réussi le triplé parfait au Grand Prix de Sao Paulo. Non, ce n’était pas la pole position, la victoire et le tour le plus rapide. Il s’agissait plutôt d’échapper à une pénalité appropriée pour avoir enfreint les règles du parc fermé lorsqu’il a touché la voiture de Lewis Hamilton, puis Red Bull a reçu le feu vert pour travailler sur son aileron arrière alors que Mercedes n’a pas été autorisée à réparer celle de Hamilton et finalement même pas fait l’objet d’une enquête pour avoir couru. lui-même et Hamilton ont quitté la piste alors que le Britannique tentait de le dépasser pour la tête.

Se battant pour la tête, un Hamilton nettement plus rapide a tenté de dépasser Verstappen à l’extérieur du virage 4. Le Néerlandais a utilisé sa RB16B comme un blocus, s’échappant même de la piste pour pousser Hamilton plus large que large.

Il a forcé un autre pilote à quitter la piste, c’est vraiment aussi simple que cela. Même s’il est parti lui-même, il a poussé Hamilton large afin de conserver la tête.

Et, son angle de braquage suggère que cela a été fait délibérément. En regardant le placement de sa voiture et son angle de braquage, Verstappen n’aurait probablement pas pris le virage. Mais pour lui, ça allait, tant que Hamilton n’avait pas l’occasion de passer en piste.

La partie la plus déconcertante est que l’orientation vers l’avant à bord de Verstappen, montrant son angle de braquage, n’a pas été utilisée par les commissaires sportifs pour rendre leur décision avec Michael Masi disant qu’ils n’y avaient pas « accès ». Il n’est pas étonnant que Mercedes ait l’impression que le monde et la FIA étaient contre eux à Interlagos.

Christian Horner a demandé pourquoi une pénalité serait infligée alors qu’il n’y avait aucun contact, mais cela n’a pas d’importance, les règles stipulent que vous ne pouvez pas pousser un autre pilote hors de la piste. Verstappen a repoussé Hamilton. Cela me semble assez noir et blanc.

Marc Scott

Je n’adhère pas pleinement aux théories du complot selon lesquelles la FIA serait contre Mercedes (combien de fois au cours des années passées les gens ont-ils dit exactement le contraire ?), mais ce dont Mercedes a été victime, comme toute équipe peut l’être, c’est l’incompétence générale de la FIA. L’absence d’enquête nécessaire sur Max Verstappen en est un autre parfait exemple.

Ma mâchoire a touché le sol lorsque ce verdict est apparu sur nos écrans et il y est toujours depuis que j’ai appris que la FIA ne disposait d’aucune séquence embarquée de la voiture de Verstappen. Je n’ai pas l’intention de commettre des crimes, mais je ne voudrais pas que Michael Masi et ses stewards forment mon équipe de défense.

Les deux éléments clés pour moi expliquant pourquoi Verstappen aurait dû être pénalisé sont : Lewis Hamilton était devant dans le coin et Verstappen était à l’intérieur.

Cette position devrait, dans des circonstances normales, incomber à Hamilton. Soit il gâche le virage, freine trop tard par exemple, et sort de la piste tout seul, soit il dépasse Verstappen par l’extérieur. Ce dernier serait sûrement arrivé si, comme le dit Michelle, Max avait transformé sa voiture en blocus.

Cet incident, à mes yeux, n’était guère différent de l’incident Lando Norris contre Sergio Perez en Autriche plus tôt dans la saison et Lando a reçu une pénalité pour cela. On se retrouve une fois de plus à parler d’incohérence entre les stewards.

Je ne suis pas sûr que l’absence d’action contre Verstappen ici crée même un précédent pour les trois courses restantes de la saison. Cela devrait le faire, que nous soyons d’accord ou non avec cette forme de course au volant, mais cette école de pensée « laissez-les courir » n’a jamais été appliquée de manière cohérente, alors pourquoi cela commencerait-il soudainement maintenant ?

Pour ma part, je ne retiendrai pas mon souffle.

Henri Valantine

J’ai juste une grande question ici : pourquoi oh pourquoi la FIA n’attendrait-elle pas les images embarquées de la voiture de Verstappen avant de prendre sa décision ?

Il restait encore un tiers de la course à parcourir à ce stade, ce qui, compte tenu de ce que les commissaires sportifs peuvent généralement voir, donne beaucoup de temps pour pouvoir obtenir ces images, les examiner correctement et les pénaliser en conséquence.

Compte tenu du temps qu’ils ont consacré aux pénalités et amendes précédentes pour Hamilton et Verstappen plus tôt dans le week-end, il est clair qu’ils ont généralement la patience de prendre une décision – même si cela aurait été une punition rétrospective après la course.

Être à la fois téméraire et, très probablement, incorrect n’est certainement pas un bon look pour la FIA sur celui-ci.

Martin Brundle : « Max est un garçon chanceux de ne pas avoir de pénalité pour ça. »

Sur la bonne voie cependant, je suis dans la même école de pensée que Mark et Michelle en pensant que Verstappen n’a pas fait assez d’efforts pour atteindre le sommet.

Que ce soit une décision dans le feu de l’action de penser « si un autre accident se produit, qu’il en soit ainsi » du Néerlandais serait purement spéculatif, mais Hamilton avait beaucoup plus à perdre dans cette situation dans le contexte du Championnat du monde, donc il a pris la décision finalement sage de suivre le Red Bull hors de la piste et de réessayer plus tard.

Suite au point de Michelle également, entendre Horner plaider l’ignorance des raisons pour lesquelles Verstappen aurait reçu une pénalité tout en disant simultanément qu’il aurait également dit à son directeur sportif de « gémir » si les rôles étaient inversés, se sent un peu comme le rouge Le patron de Bull savait en lui-même que Max s’en était tiré avec un dimanche.

Jamie Woodhouse

Habituellement, je suis très derrière toute l’approche « laissez-les courir », mais il doit y avoir une ligne, et vous forcer, vous et la voiture attaquante, à quitter la piste pour conserver votre position, eh bien si nous devions penser à une ligne physique pour une défense acceptable , puis l’exemple de Verstappen à Interlagos était tellement au-delà de cette ligne qu’il attend déjà au Qatar la prochaine course.

Le différend de Horner selon lequel aucun contact n’a été établi et qu’aucune pénalité n’a donc été justifiée, n’a tout simplement aucun poids. Si Hamilton avait décidé de tenir bon, comme il y avait droit puisqu’il était en tête dans le virage 4, alors nous aurions parlé d’un autre crash à fort impact entre les prétendants au titre.

Lors d’un week-end où les commissaires ont été généreux avec leur offre de pénalités et d’amendes, la FIA ne pouvait certainement pas revendiquer une réticence à avoir un impact artificiel sur les résultats en piste, ce qu’une pénalité de temps aurait fait puisque Hamilton a confortablement abandonné Verstappen dimanche une fois qu’il a réussi à faire le dépassement.

Personne ne veut voir cette incroyable bataille pour le titre déterminée par un accident en piste, mais si la FIA dit que la défense initiale de Verstappen contre Hamilton était fair-play, alors les chances que cela se produise au cours des trois manches restantes augmentent considérablement.

Une déclaration claire aurait dû être faite, sous la forme d’une pénalité, que les actions de Verstappen allaient au-delà d’une conduite défensive acceptable.