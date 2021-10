Max Verstappen avait des doutes sur le dégagement «agressif» de Lewis Hamilton au GP des États-Unis

Max Verstappen a admis qu’il n’était pas convaincu que la décision de son équipe de l’opposer tôt porterait ses fruits, alors qu’il tentait de dépasser Lewis Hamilton.

Hamilton a dépassé le poleman Verstappen au départ, et Red Bull a ramené son pilote dans les stands après 10 tours alors qu’il dépassait le nouveau leader et regagnait sa position sur la piste.

Le Néerlandais a réussi à repousser le pilote Mercedes alors qu’il revenait vers son rival pour le titre avec des pneus plus frais dans les phases finales, la décision de Red Bull aidant à permettre à Verstappen de viser la victoire.

Toto Wolff a déclaré que Red Bull méritait la victoire après être devenu « super agressif » lors de son appel stratégique – ce que le leader du championnat du monde a admis l’a laissé incertain quant au résultat à mesure que la course progressait.

« Nous avons perdu au départ, nous avons donc dû essayer de faire autre chose », a déclaré Verstappen dans le parc fermé après le drapeau à damier. « Mais l’usure des pneus est assez élevée autour de cette piste, nous avons donc été agressifs.

« Je n’étais pas sûr que ça marcherait, mais oui, les derniers tours étaient amusants. Un peu sur le côté dans les virages à grande vitesse, mais super heureux bien sûr de s’accrocher.

Max Verstappen REMPORTE l’#USGP 🇺🇸 et étend son avance au Championnat du Monde ! Quel final ! Quelle saison ! #F1 pic.twitter.com/6kBSsM7JdS – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

Mick Schumacher aurait pu être une distraction indésirable avant le dernier tour, le pilote Haas devant s’écarter des deux leaders.

Verstappen a déclaré qu’il souhaitait que le marqueur arrière s’écarte pour lui, et au moment où Schumacher l’a fait, il a réellement fait son jeu en donnant au Red Bull une dose cruciale de DRS dans la ligne droite des stands, empêchant Hamilton d’entrer dans la fenêtre d’une seconde. de fermer encore plus loin.

« C’était dur… les pneus n’étaient pas en très bon état et je savais à quel point Lewis [Hamilton] attrapait », a déclaré Verstappen à Sky F1 dans le paddock d’Austin.

«Mais nous avons réussi à tenir à la fin. Il est assez difficile de doubler ici mais, bien sûr, lorsque vos pneus roulent, vous pouvez perdre beaucoup de temps au tour.

« Heureusement, c’était juste assez. De plus, avec deux tours à faire, je pouvais voir la voiture Haas [Mick Schumacher] devant moi et j’étais comme ‘Oh ! S’il vous plaît, écartez-vous !’ mais c’était son droit, je n’étais qu’à moins de 1,5 seconde parce que mes pneus commençaient à tomber et donc quand vous suivez, c’est encore plus difficile.

« Heureusement, il a fini par me donner le DRS, ce qui m’a un peu aidé. Ce que j’ai perdu dans les coins [to him] J’ai encore gagné dans la ligne droite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était nerveux à l’idée de s’arrêter si tôt pour forcer le dégagement sur Hamilton, Verstappen a répondu : « J’étais juste heureux d’être devant parce que c’était une autre histoire au lieu d’attaquer.

«Bien sûr, vous devez découvrir à la fin comment cela va se passer, mais je préfère être en tête et peut-être que vous vous faites dépasser jusqu’à la fin et que vous êtes derrière.

« Heureusement, nous lui avons donné notre puits et tout s’est bien passé. »