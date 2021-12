Max Verstappen bannit les « pensées inutiles » dans la bataille pour le titre mondial de Formule 1

Max Verstappen a révélé sa façon « très simple » d’éviter de se laisser emporter par l’idée de remporter un premier titre mondial – rien qu’en profitant de sa course.

Le pilote Red Bull a naturellement été parsemé de questions sur sa bataille d’une saison avec Lewis Hamilton à presque toutes les courses cette saison, avec seulement deux manches à disputer de ce qui a été une campagne de Formule 1 passionnante.

Verstappen mène actuellement Hamilton de seulement huit points avant la course de ce week-end en Arabie saoudite, et le sujet de conversation dans le paddock a continué de porter sur la lutte à l’avant.

Ça a l’air rapide 🔎 Découvrir le circuit de la corniche de Jeddah #SaudiArabianGP pic.twitter.com/LwsBKTesdW – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 2 décembre 2021

Le Néerlandais a déclaré qu’il essayait de garder son esprit aussi « neutre » que possible en ce qui concerne les facteurs indépendants de sa volonté. Sur ce, il a ajouté qu’il préfère mettre son énergie à travailler avec son équipe plutôt que les possibilités qui s’offrent à lui, ce qui, selon lui, fait partie de sa routine depuis qu’il court dans les catégories juniors.

« C’est très simple », a déclaré Verstappen à Formula1.com. « Je sais que tout le monde ici pose ces questions, mais dès que je quitte ce [media] stylo, je recommence simplement à ne pas penser à ces choses parce que ce n’est pas nécessaire.

« Vous mettez juste des pensées inutiles dans votre tête et j’apprécie simplement la course.

« J’attends juste le week-end avec impatience – essayer d’améliorer la voiture, essayer d’être le meilleur possible en tant qu’équipe et ensuite nous verrons si ce sera assez bon ou non.

« J’ai toujours dit qu’il ne fallait pas non plus trop compliquer les choses. Je sais aller vite et l’équipe essaie toujours de me donner la meilleure voiture possible.

« C’est la seule chose que vous pouvez contrôler. Le reste est hors de vos mains.

« C’est la même chose avec les choses positives ou négatives. Je reste toujours très neutre et ça marche pour moi – ça ne veut pas dire que ça marche pour les autres pilotes, mais au moins c’est comme ça que j’ai grandi et c’est comme ça que j’ai toujours été.

Verstappen s’attend à ce qu’il n’y ait pas de place pour faire des erreurs à Djeddah ce week-end en raison de la nature rapide et serrée du circuit – qui n’a été achevé que récemment.

Le pilote Red Bull a une chance de remporter le championnat du monde ce week-end – s’il remporte la course et réalise le tour le plus rapide, et que Hamilton termine 6e ou moins.