Max Verstappen blâme Pirelli pour une éruption « potentiellement mortelle »

Max Verstappen a pointé du doigt Pirelli pour son accident de 190 mph « potentiellement mortel » causé par l’éclatement d’un pneu lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le Néerlandais est sorti indemne d’un accident au cours duquel sa Red Bull RB16B a percuté le mur droit le long de la ligne droite des stands à Bakou en raison d’une défaillance du pneu arrière gauche.

À l’époque, le joueur de 23 ans semblait prêt pour une troisième victoire de la saison qui aurait prolongé son avance au Championnat du monde sur Lewis Hamilton.

Au lieu de cela, il a quitté la capitale azérie avec quatre points d’avance, à la suite d’une erreur de Hamilton après l’arrêt et le redémarrage de la course en raison de l’accident et qui a laissé le champion du monde en titre terminer 15e.

Bien que Pirelli ait promis une enquête complète sur les incidents impliquant Verstappen et Lance Stroll, qui étaient presque identiques, leur patron de F1, Mario Isola, a d’abord soupçonné que les pneus avaient été coupés par des débris sur la piste plutôt que de subir des échecs de construction.

Cependant, au lendemain de la course, Verstappen n’était pas d’accord, car Red Bull n’avait rien vu sur leur télémétrie qui leur disait que le pneu était en danger – et il pensait qu’il avait eu de la chance de s’éloigner de l’accident.

Cela était en partie dû à l’emplacement de l’accident, qui s’est produit après l’entrée de la voie des stands sur la gauche qui est séparée de la piste par une barrière qui s’incline vers le circuit à mesure que les pilotes s’en approchent.

“C’est certainement mortel”, a déclaré Verstappen aux journalistes après la course, reconnaissant que sa voiture ait tourné à droite.

«Je peux aussi soudainement aller à gauche et bien sûr, vous vous retrouvez dans le mur sous un angle complètement différent.

« Et un peu plus loin, la vitesse est encore plus élevée. Je roulais à environ 305 km/h (190 mph) si agréable et facile », a-t-il ajouté sardoniquement.

Concernant les pneus, le pilote de 23 ans a ajouté : « Pirelli dira probablement qu’il s’agit de débris. Vous n’obtiendrez jamais la réponse complète à cela.

Il a également rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait dû emprunter une ligne différente le long de la ligne droite pour éviter tout débris qui aurait pu causer l’accident de Stroll.

“Vous pouvez le dire, mais tout le monde l’a déjà fait pendant quelques tours avant cela”, a ajouté Verstappen. «Donc, à un moment donné, les débris doivent disparaître. Je ne pense pas que ce soit ça, même si Pirelli donnera bien sûr une réponse différente.

Le père de Verstappen, l’ancien pilote de F1, Jos, a également immédiatement critiqué Pirelli après l’incident, avec une série de tweets comprenant des commentaires de « pas de Pirelli pour moi » et « quelle blague ».

