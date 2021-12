Max Verstappen ‘brillant, diviseur’, dans le même moule que Senna et Schumi

David Coulthard dit que Max Verstappen est « brillant et diviseur » et dans le même moule qu’Ayrton Senna et Michael Schumacher.

Le Néerlandais a remporté le Championnat du monde 2021 après un combat titanesque pour le titre avec Lewis Hamilton qui était pleine de controverse du début de la saison à la fin de celle-ci.

Bien qu’une telle controverse ne concernait pas toujours sa conduite, son style quelque peu agressif était un sujet de débat comme c’est le cas depuis qu’il a rejoint la grille de Formule 1 en 2015.

Coulthard est fan de la Taureau rouge la conduite de l’homme, qui, selon lui, est entrée dans la tête de Hamilton, et dit qu’il rappelle Senna et Schumacher en ce sens qu’il est « brillant et diviseur ».

« C’est un humain exceptionnel, un athlète exceptionnel », a déclaré l’Ecossais à Channel 4.

«Il est brillant et divise. Qui d’autre connaissons-nous qui est brillant et qui divise ? Ayrton Senna et Michael Schumacher, pour n’en citer que quelques-uns. Certains ont donc pu le faire.

« En toute justice pour Lewis, il a pu gagner un nombre incroyable de championnats d’une manière très propre. Il n’a pas vraiment eu trop de controverse.

« Avec la puissance de Mercedes et Lewis, Max a sans doute dû adopter une approche différente. Son approche est, chaque fois qu’il y a une porte partiellement ouverte, il y va.

« Et Lewis doit continuer à ouvrir la porte parce qu’il sait qu’il vient et que cela fait partie de la psyché de Lewis. »

C’est l’heure de notre deuxième demi-finale dans la bataille pour le meilleur dépassement de 2021 ! 🗳 Charles ou Max ? Qui obtient votre vote ? #F1 – Formule 1 (@F1) 23 décembre 2021

Les manœuvres de dépassement de Verstappen ont été particulièrement controversées, de nombreuses personnes estimant qu’il est trop agressif lorsqu’il essaie de dépasser ses rivaux et n’est pas assez sévèrement puni par la FIA.

Coulthard admire la bravoure et l’engagement du joueur de 24 ans lorsqu’il fait de tels mouvements et pense que c’est la chose la plus impressionnante à son sujet.

« Max a dû se battre pour cela et a été un gagnant tout au long, sautant certaines des formules inférieures pour entrer en Formule 1 », a-t-il ajouté.

« Il ne craint personne. Cela ne fait pas partie de son psychisme. Ce que je trouve le plus impressionnant, c’est que s’il y a un écart, il fonce. Il n’y a même pas de doute.

« Quand je courais, j’avais l’habitude de peser » dois-je le risquer maintenant, dois-je ne pas le risquer « . Il va juste pour ça. C’est vraiment très spécial.

Alors qu’il a remporté le titre dans des circonstances controversées, Verstappen a été considéré comme le meilleur joueur de la saison par les chefs d’équipe et ses collègues pilotes.