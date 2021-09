Max Verstappen : Ce n’est pas à moi d’arrêter les huées de Lewis Hamilton

in

Max Verstappen pense que dire aux fans néerlandais de ne pas huer Lewis Hamilton n’est pas de sa responsabilité, le comparant à un match de football.

Le duo est engagé dans une bataille épique pour le championnat des pilotes 2021, ce qui signifie que la fidèle armée de supporters néerlandais de Verstappen est désormais encore plus incitée à le soutenir.

Avec les tribunes de retour ouvertes, c’était un site d’accueil pour voir l’orange revenir en Formule 1, mais ces fans ont parfois été critiqués pour avoir hué le septuple champion du monde Hamilton.

Et maintenant que Hamilton entre en territoire ennemi pour le Grand Prix des Pays-Bas, il est possible que ces huées reviennent.

Mais alors que Verstappen espère que cela “n’affectera pas Lewis”, il ne pense pas non plus que ce soit à lui de dire aux fans comment agir.

“Quand vous allez à un match de football, quand vous allez à domicile, l’autre opposition sera huée à un moment donné, et ce n’est pas alors au club local de venir sur les haut-parleurs et de dire” les gars, vous ne pouvez pas huer “, parce que cela arrivera naturellement », a-t-il déclaré aux journalistes du Circuit Zandvoort.

« Aussi dans le football, ils sont très passionnés et ils soutiennent leur équipe locale. Donc je ne pense pas que ce soit à moi de leur dire qu’ils ne peuvent pas huer, car je ne suis pas eux et je dois juste me concentrer sur ce que je fais sur la piste.

Hamilton s’attend pleinement à entendre des huées venant des tribunes, et donc pour lui, c’est un cas de mentalité, car il cherche à transformer cela en carburant pour un résultat positif.

“Bien sûr, vous avez vu beaucoup de fans orange partout, je n’ai jamais été quelqu’un qui irait à un événement et huerait, mais je le comprends”, a-t-il déclaré.

“Vous le voyez dans les événements de football, la passion que les fans ont, ou l’aversion que certains d’entre eux ont de leurs adversaires. Mais je le respecte.

« Je pense que j’ai toujours aimé venir en Hollande. Amsterdam est l’une des plus grandes villes.

“Et je sais que j’ai des fans de l’équipe LH aux Pays-Bas, ce que j’apprécie vraiment. Ils sont probablement une petite partie dans les tribunes là-bas, et je les admire aussi pour leur capacité à résister aux huées.

« Mais c’est le sport. Ce que je fais, c’est juste essayer de tourner cette énergie vers moi, quelle que soit la façon dont vous voulez la prendre, et la transformer en positif, et essayer de la mettre dans un lecteur.