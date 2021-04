Max Verstappen: “ C’est très prometteur mais sans garantie ”

Bien que Max Verstappen soit satisfait de l’apparence compétitive de Red Bull, il dit que l’équipe doit travailler dur pour s’assurer que cela reste le cas.

Pour la première fois de sa carrière, il semble que Verstappen ait une voiture capable de se battre pour des titres.

Alors que Mercedes a remporté la première course de la saison et a pris la pole position à la deuxième grâce à Lewis Hamilton, Red Bull semble avoir une voiture un peu plus rapide et Verstappen a une victoire et une pole position à son actif.

Le développement des voitures 2021 étant limité et beaucoup se tournant déjà vers 2022, il est largement admis que l’équipe néerlandaise restera la plus rapide pour le reste de l’année.

Cependant, il a clairement indiqué qu’ils ne pouvaient pas se permettre de quitter le gaz.

“C’est formidable de se battre contre Lewis, Mercedes, qui, je pense en tant qu’équipe, ont été si dominants et ils sont très difficiles à battre”, a-t-il déclaré après la course à Imola.

«Donc, pour pouvoir siéger ici maintenant, maintenant deux courses d’affilée, nous étions très, très compétitifs, c’est très prometteur, mais aucune garantie.

«C’est une très longue saison. Nous devons simplement continuer à travailler très dur. Je suis très content du résultat, bien sûr, mais c’est aujourd’hui. Je vais bien sûr être heureux pour aujourd’hui, mais demain on recommence.

«Nous devons continuer à nous améliorer car il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir continuer à faire cela toute la saison.»

À l’ère hybride, la seule fois où Hamilton a été confronté à un défi de titre extérieur à sa propre équipe a eu lieu en 2017 et 2018 lorsque Sebastian Vettel et Ferrari se sont battus.

Il n’a pas affronté un Red Bull pour un championnat du monde depuis qu’il était chez McLaren en 2010 et a verrouillé les cornes avec Vettel et Mark Webber, avec l’Allemand en tête.

Il dit qu’il est ravi de reprendre enfin l’équipe.

«Ouais, excité pour la bataille», a déclaré Hamilton.

«Je pense que c’est vraiment la première fois depuis longtemps que Red Bull a une voiture qui remporte le championnat, donc je pense qu’elle sera proche tout au long de l’année.

«Et ça va être, espérons-le, de plus en plus de ces batailles.»

