Max Verstappen Champion du Monde F1 2021 et bien plus

Les distinctions ne cessent de s’accumuler pour Max Verstappen depuis qu’il est devenu champion du monde de Formule 1 2021 après une bataille épique d’une saison avec Lewis Hamilton.

Verstappen a remporté son premier titre mondial de F1 de manière spectaculaire lors de la finale de la saison du Grand Prix d’Abu Dhabi. Mais l’eau a longtemps coulé sous le pont de cette nuit très controversée comme la réalité que la F1 a un digne champion quoi qu’il arrive.

Ce site a jugé bon de nommer Max notre pilote GRANDPRIX247 de l’année, tout comme les Néerlandais qui l’ont élu sportif masculin de l’année, battant les champions olympiques Niek Kimmann et Harrie Lavreysen pour remporter le prix pour la deuxième fois. dans sa carrière.

Ensuite, l’as Red Bull a dominé le meilleur pilote de 2021 tel que voté par les directeurs d’équipe de F1, ce qui est bon pour le CV, suggérant que toute équipe aurait Max dans sa voiture, à tout moment.

Plus récemment, Verstappen a également remporté celui que tous les pilotes recherchent, à savoir le pilote de l’année voté par ses pairs avec Hamilton à nouveau finaliste, pris en sandwich par l’exceptionnel Lando Norris alors que la crème de la nouvelle génération monte au sommet.

Il est clair que Verstappen est désormais le porte-drapeau de la nouvelle génération de champions de la F1, alors que la vieille garde se fait évincer. Il y a une certaine poésie dans le fait que le joueur de 24 ans a non seulement mis fin à une incroyable séquence de titres de pilote Mercedes, mais l’a également emmené avant la prochaine ère des règles de la F1 en 2022.

Sur son site officiel, les statistiques incroyables et les faits saillants de sa saison la plus célèbre ont été compilés et constituent une lecture fascinante :

La passe décisive pour le titre de Max dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi était la première fois dans l’histoire du sport que le championnat se décidait dans le dernier tour dans un combat direct entre les deux protagonistes du titre ; Sa victoire a fait de Max le 34e champion du monde de F1; Derrière Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, il est le plus jeune pilote à remporter le titre. Tous les quatre ont décroché leur (première) couronne avant d’avoir 25 ans. Il a fallu à Max 141 Grands Prix pour devenir champion ; seuls trois autres pilotes ont disputé plus de courses avant de remporter leur premier titre. Les Pays-Bas sont le quinzième pays à produire un champion de Formule 1 ; C’est la première fois en trente ans qu’une voiture à moteur Honda remporte le titre de F1. Max succède à Ayrton Senna, qui a remporté son troisième championnat au volant de la McLaren-Honda en 1991. Pour Red Bull Racing, la fin de la disette est intervenue huit ans après que Sebastian Vettel a remporté son quatrième titre en 2013 ; C’est la première fois depuis 2008 que la couronne de pilote est remportée par un pilote qui ne fait pas partie de l’équipe championne des constructeurs ; Mécanicien Red Bull qui, pour la quatrième année consécutive, a remporté le DHL Fastest Pit Stop Award (1,88s au Grand Prix de Hongrie), Max a remporté dix victoires, ajoutant aux dix qu’il a accumulées jusqu’à présent dans sa carrière en F1. Seuls trois pilotes ont remporté dix courses ou plus en une saison : Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Max est également devenu le premier pilote à remporter deux courses au même endroit en un an, après ses victoires consécutives au Red Bull Ring lors des Grands Prix de Styrie et d’Autriche ; En Autriche, il a également remporté son premier Grand Chelem de sa carrière en décrochant la pole position, le tour le plus rapide et en menant de bout en bout ; En raison des fortes pluies pendant le Grand Prix de Belgique, Max est également devenu le vainqueur de la « course » la plus courte de l’histoire de la F1. Officiellement, un seul tour a été bouclé avec une durée de course chronométrée à 3m27s. Cela signifiait également que Max marquait un demi-point pour la première fois de sa carrière, remportant 12,5 points. Outre ses dix victoires en Grands Prix, Max a remporté le premier sprint inaugural (Silverstone). Avec deux deuxièmes places à Monza et Interlagos, Valtteri Bottas et Max ont marqué le plus de points au cours des trois sprints 2021 (sept points chacun). Avec 18 podiums, Max a établi un nouveau record du nombre de podiums au cours d’une saison. De plus, chaque fois qu’il terminait à la tribune, il le faisait à la première ou à la deuxième place. En pourcentage, seul Michael Schumacher a fait un meilleur travail, la légende allemande terminant les 17 Grands Prix de la saison 2002 sur le podium. Les deux prétendants au titre ont terminé 1-2, un record de quatorze fois au cours d’une saison, ce qui a finalement permis aux deux pilotes d’entrer dans la ronde finale à Abu Dhabi à égalité de points. Une situation similaire dans laquelle les deux pilotes en lice pour le titre sont arrivés à la dernière course de l’année avec des points égaux s’est produite en 1974, lorsqu’Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni se sont battus pour la couronne, le premier remportant finalement le titre. Max a terminé sur le podium à chaque course qu’il a terminée, sauf une. Il a marqué 60 podiums dans sa carrière jusqu’à présent, égalant le triple champion du monde Nelson Piquet, père de la partenaire du Néerlandais Kelly Piquet. Au classement de tous les temps, ils se partagent la onzième place. Max a connu une année solide en termes de qualifications, décrochant dix pôles, plus que tout autre pilote. Son total en carrière est de treize. Il a réalisé le tour le plus rapide à six reprises tout au long de la saison, put n’a obtenu de points qu’à cinq reprises car l’éclatement de ses pneus en Azerbaïdjan signifiait qu’il n’avait pas terminé cette course. Il a mené 652 tours cette saison, plus que tous les autres pilotes réunis (645); Verstappen utilisera le numéro un du champion la saison prochaine pour la première fois depuis Sebastian Vettel en 2014.