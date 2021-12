Max Verstappen « chanceux » d’être champion du monde

Fernando Alonso dit que c’est « par pure chance » que le titre a balancé le chemin de Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi.

Hamilton, partant P2, avait dépassé le poleman et son rival au titre Verstappen au départ, et après avoir utilisé de manière controversée le second tour pour annuler la tentative de re-passe de Verstappen, Hamilton s’est installé dans un rythme supérieur à l’avant.

Le coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Perez, a fait de son mieux pour aider, ce qui a coûté beaucoup de temps à Hamilton alors qu’il se battait vaillamment sur des pneus usés pour ramener Verstappen en jeu, réduisant l’écart entre les prétendants au titre à quelques secondes seulement.

Une fois que Hamilton a franchi la barricade de Perez, le service normal a repris et le titre semblait à nouveau presque assuré.

C’était jusqu’à ce que Nicholas Latifi s’écrase dans les phases finales, déclenchant une voiture de sécurité, ce qui a incité Red Bull à parier sur l’arrêt au stand gratuit et à faire passer Verstappen sur des pneus tendres neufs.

C’était un risque qui s’est avéré payant, puisque le directeur de course Michael Masi a ordonné de manière controversée aux voitures séparant Verstappen et Hamilton de se défaire d’elles-mêmes, avant d’amener la voiture de sécurité pour un dernier tour de course.

Avec Hamilton toujours là-bas sur des pneus durs usés, Verstappen a mis cet avantage de taille à profit en dépassant le Britannique et en fonçant sur la ligne pour s’affirmer comme Champion du Monde pour la première fois.

Au début du week-end de course, Alonso soutenait Verstappen pour remporter le titre, et bien qu’il ait fini par avoir raison, le double champion du monde n’a pas pu s’empêcher d’être désolé pour Hamilton, qualifiant la façon dont Verstappen a remporté le titre à Abu Dhabi de « chanceux ». ”.

Mais, se référant à ses propos avant le week-end de course, il a souligné que le triomphe de Verstappen n’était pas immérité.

«Aujourd’hui, il a eu de la chance; sans la voiture de sécurité, Lewis était champion du monde et avec la voiture de sécurité, Max est champion du monde, c’est donc une pure chance ce qui s’est passé aujourd’hui », a déclaré Alonso dans une interview avec The Australian.

« Et ça va être un gros sujet, je suppose, mais si vous prenez les 22 courses comme je l’ai dit jeudi, n’importe lequel des deux pourrait être un champion du monde. Je pense que plus que toute autre année, si vous pouvez diviser le trophée en deux, c’était l’année pour le faire parce que les deux étaient exceptionnels.

« Sûr [I feel sorry for Lewis] car Lewis roulait à un autre niveau, notamment la deuxième partie du championnat. La Mercedes était une voiture plus rapide, oui, mais Valtteri [Bottas] n’était pas deuxième, c’était Lewis qui réalisait cette performance. Donc, quand vous perdez le championnat à cause d’une voiture de sécurité au dernier moment, c’est sûr que vous vous sentez un peu désolé.