Max Verstappen clarifie “Je ne me laisse pas intimider”

in

La pression est forte pour Max Verstappen, mais l’intimidation est un sentiment que le Néerlandais a clairement fait savoir qu’il ne rencontre jamais.

Verstappen surfait sur une vague d’élan chez Red Bull, avec trois victoires consécutives l’aidant à prendre 32 points d’avance au championnat des pilotes avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

En dépassant la toute première étape des qualifications de sprint à Silverstone, il avait en fait prolongé son tampon sur Lewis Hamilton à 33 points, mais la fortune de Verstappen a radicalement changé pour le pire lors de la course principale.

Dans le premier tour, Verstappen s’est battu avec son rival pour le titre Hamilton alors que les deux se battaient frénétiquement pour émerger en P1, mais cela s’est terminé par un contact à Copse où Verstappen a été envoyé s’écraser lourdement dans les barrières.

Hamilton a remporté la course, et dans le processus à près de huit points de Verstappen au classement des pilotes.

À l’approche de la Hongrie, la pression est très forte, mais l’intimidation ne joue aucun rôle dans l’état d’esprit de Verstappen, qui s’est abstenu de faire des prédictions sur la façon dont cette saison se déroulera finalement.

“Je ne me laisse pas intimider”, a-t-il déclaré au Daily Mail.

« Je ne prête aucune attention aux jeux d’esprit. Ces choses ne me dérangent pas. Je me concentre juste sur la piste de la meilleure façon possible. Tout ce qui va au-delà n’est pas pertinent pour moi.

« Mais je ne veux pas faire de pronostics sur la saison. Il est difficile d’appeler. Tant de choses entrent en jeu.

Quant à sa relation avec Hamilton, Verstappen a déclaré : « Il y a un respect mutuel. C’est juste que nous vivons des vies différentes, ce qui limite de toute façon le nombre de rencontres que nous pourrions rencontrer en dehors de la piste.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

En effet, on voit souvent Hamilton arriver sur une piste de course avec les derniers vêtements de créateurs, une personne qui aime les mondes de la mode, de la musique et quelqu’un qui évite rarement les événements de célébrités.

Verstappen cependant, est complètement à l’opposé de ce spectre.

“Je ne sortirais pas avec des célébrités juste pour mon profil”, a-t-il déclaré.

« Avec certaines personnes bien connues, vous pouvez établir une bonne connexion et nouer une amitié, mais je ne rencontrerais que ceux que je pense être des amis.

«Je ne les appellerai pas des potes quand ce ne sont pas des potes, mais juste des gens célèbres. Je veux passer du temps avec ma famille et mes vrais amis.

« Je ne passe pas trop de temps à vérifier mes comptes Twitter ou Instagram pour voir combien d’abonnés j’ai, ou à m’inquiéter du nombre de “j’aime” mes publications. Cela ne m’intéresse pas.

« Si je suis en Hollande, ce qui n’est pas souvent le cas, je reste la plupart du temps à la maison, encore une fois avec ma famille et mes amis.

C’est la première saison où Verstappen a pu vraiment lutter pour le titre, et affronter le septuple champion du monde Hamilton est vraiment un baptême du feu.

Mais tout est question de confiance en soi, et c’est le conseil que Verstappen donnerait à un pilote novice en Formule 1.

“Soyez vous-même”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ses paroles de sagesse à une recrue de F1.

« Vous devez croire que vous êtes le meilleur pilote là-bas. Vous devez penser que chaque conducteur est plus lent. Mais jamais que tu sois assez bon.