Sergio Perez n’était pas le seul pilote Red Bull à se sentir en dessous de la moyenne lors du Grand Prix des États-Unis, car Max Verstappen était également sous le mauvais temps.

Le pilote mexicain a révélé immédiatement après avoir terminé troisième sur le Circuit des Amériques qu’il avait eu des difficultés physiques pendant la course.

« Vous n’avez aucune idée à quel point c’était difficile pour moi », a déclaré Perez à la radio de l’équipe immédiatement après avoir franchi la ligne. « Je n’ai pas bu pendant toute la course. »

Il l’a décrit plus tard comme « ma course la plus difficile de ma vie physiquement », ajoutant : « C’était une course horrible. Je souffrais de diarrhée tôt le matin pour une raison quelconque.

«Je perdais vraiment de la force et c’était vraiment difficile. Je pense que les 30 ou 40 derniers tours ont été vraiment difficiles.

Il est maintenant apparu que son coéquipier Verstappen n’était pas non plus à 100% – même si vous ne l’auriez jamais su, étant donné sa brillante volonté de repousser un solide défi de Lewis Hamilton en fin de match pour remporter une victoire qui a porté son avance au Championnat du monde à 12 points.

Le patron du pilote Red Bull, Helmut Marko, a déclaré à Auto Motor und Sport: « Il est devenu complètement noir dans les yeux à un moment donné. »

Se référant au moment où Verstappen est passé à la radio de l’équipe pour les exhorter à opposer Perez pour essayer de compromettre Hamilton, Marko a déclaré: «C’est incroyable combien il a encore de capacités mentales. Il conduit une voiture à la limite, est en mauvaise santé mais pense aussi toujours à la stratégie. »

P1 🔥 Nous l’avons fait 🤘 Excellent travail les gars, @redbullracing et @HondaRacingF1, vraiment très bien 💪 Et vous les fans, merci pour tout le soutien, tout simplement incroyable 🙌 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B6lBH2fG4y – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 24 octobre 2021

L’Autrichien de 78 ans estime donc que les deux pilotes méritent un crédit supplémentaire pour leurs réalisations à Austin, affirmant que Verstappen s’était « remis en forme avec des exercices de respiration et de l’alcool ».

Marko a ajouté : « La performance des deux est d’autant plus remarquable.

« Perez avait trop d’eau sur le tour d’installation. Les trucs éclaboussaient comme le diable. Ensuite, il a dû changer sa cagoule.

« Pendant la course, il n’avait pas d’eau. Quelque chose s’est apparemment mal passé dans l’adaptation de trop d’eau à moins. C’était une bonne performance. »

Auto Motor und Sport a également signalé que Perez devait retirer ses mains du volant le long des lignes droites afin de détendre ses doigts.

En plus de Verstappen étendant son avance au classement des pilotes, le résultat un-trois a également permis à Red Bull de réduire son déficit par rapport à Mercedes à 23 points dans le championnat des constructeurs avec cinq courses restantes de la campagne.

Verdict PlanetF1