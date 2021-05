Max Verstappen comprend maintenant “ à quel point Lewis Hamilton est bon ”

Nico Rosberg s’est «amusé» après le GP du Portugal, estimant que Max Verstappen «commence à comprendre à quel point Lewis Hamilton est bon».

Les deux rivaux au titre sont venus à Portimao avec une victoire chacun pour la saison, mais c’est Hamilton qui a signé pour le week-end 2-1 alors qu’il prenait le drapeau à damier devant Verstappen.

Le Britannique a été contraint de se frayer un chemin devant Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas dans les premières étapes, mais à partir de là, il a creusé un écart devant la paire et a remporté la victoire à la fin avec Verstappen prenant P2 et 18 points pour Red Bull.

Avec ce résultat, Hamilton a étendu son avance au championnat des pilotes à huit points sur Verstappen alors que Mercedes continue de retrouver sa forme, et après la course, Rosberg a affirmé que Verstappen est de plus en plus amené à comprendre à quel point Hamilton est bon. .

Rosberg est le seul pilote à avoir battu Hamilton au titre depuis 2014, devenant Champion du Monde avec Mercedes en 2016 et prenant sa retraite quelques jours après.

“Quelle course phénoménale de Lewis”, a déclaré Rosberg à Sky F1.

«Je suis un peu amusé parce que Max Verstappen commence à comprendre de mieux en mieux à quel point Lewis Hamilton est bon.

«Il doit faire tout ce qui est parfait pour le battre au Championnat du monde, mais pour le moment, c’est 2-1 pour Lewis.»

Verstappen devait porter son total de points à Portimao à 19 après avoir réalisé le meilleur tour de la course après un arrêt tardif pour les pneus tendres, mais son temps serait supprimé pour avoir enfreint les limites de la piste.

Cela est arrivé juste un jour après que le Néerlandais ait vu son temps le plus rapide en Q3 à la craie pour la même attaque qui lui aurait valu la pole position.

Et Rosberg a clairement indiqué que Verstappen était trop sujet aux erreurs à Portimao.

“Je pense qu’ils auraient voulu la victoire ici parce qu’ils avaient la voiture la plus rapide”, a déclaré Rosberg lorsqu’on lui a demandé si Red Bull serait satisfait de la P2 et de son rythme de compétition contre Mercedes.

«Si nous pensons aux qualifications hier, c’est Max Verstappen qui a réalisé le tour le plus rapide, il vient d’être supprimé à cause d’une erreur.

«Et le tour le plus rapide de nouveau en course, Verstappen l’a de nouveau supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste. C’est trop d’erreurs. »

