Max Verstappen conduit « sans aucun compromis »

Damon Hill dit que Max Verstappen s’est révélé être l’un de ces pilotes qui rivalisent sur piste sans aucun compromis.

Verstappen a pris de l’importance pour le titre pour la première fois en 2021, cherchant à refuser à Lewis Hamilton ce qui serait un huitième championnat du monde record.

À plusieurs reprises, les deux hommes sont entrés en collision au cours d’une saison où ils ont été la classe du terrain, les derniers drames à venir en Arabie saoudite, l’avant-dernier tour de leur rebut de titre.

Il était parfois difficile de suivre l’action en tête, Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes et a également ordonné de céder la tête à Hamilton alors que la paire se disputait pour la P1.

J’avais l’impression que ce n’était qu’une question de temps avant que les deux pilotes n’entrent en collision, et finalement ils l’ont fait, bien que pas de la manière attendue.

Sommé de laisser Hamilton passer en tête, Verstappen a ralenti, mais Hamilton n’a pas dépassé le Néerlandais avec des informations sur ce qui se passait encore pour atteindre Hamilton et son équipe Mercedes.

Cela conduirait Hamilton à se placer à l’arrière de Verstappen, subissant ainsi des dommages à l’aile avant.

Tout au long de la saison, Hamilton a reculé contre Verstappen sur la bonne voie, à dessein, car il a choisi de garder intact son défi pour le titre.

L’Arabie saoudite était un autre exemple, car Hill a remarqué que Hamilton est désormais très prudent vis-à-vis d’un conducteur de Verstappen qui ne reculera jamais.

« Il y a des gens qui conduisent sans aucun compromis. Et je pense que Max est l’une de ces personnes », a déclaré Hill à Sky F1.

«Il est très habile et il est brillant et c’est excitant à regarder. Je pense que Lewis, qui doit gérer cela, est maintenant très prudent – ​​il n’est pas intimidé mais il se méfie beaucoup de Max et probablement à juste titre.

Hill ne le considère pas comme une critique envers Verstappen, le champion de 1996 acceptant que Verstappen « pousse tout à la limite » pour s’assurer qu’il remporte le premier titre de sa carrière en F1.

Et donc, finalement, il y aura « toujours des larmes ».

« Max pousse tout à la limite », a confirmé Hill.

« C’est pour le titre mondial, et les deux gars le veulent massivement et il y aura toujours des larmes. »

En piste, très peu de choses ont séparé les deux pilotes, et à l’approche du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison, il n’y a littéralement rien entre eux.

Verstappen se dirige vers Yas Marina en tant que leader du championnat, mais uniquement en raison de son record de victoires supérieur, lui et Hamilton étant à égalité avec 369,5 points.