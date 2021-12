Max Verstappen « confiant, pas arrogant », déclare son ancien patron d’équipe

Graham Watson, le patron de Toro Rosso de Max Verstappen, affirme que le Néerlandais a toujours fait preuve de confiance en lui mais pas d’arrogance.

Watson a rejoint l’équipe Toro Rosso pour la première fois en 2014, la même année, Verstappen a fait ses débuts en essais libres en participant à FP1 au Grand Prix du Japon.

Verstappen a décroché un siège de course pour 2015, restant avec l’équipe jusqu’au début de 2016 avant d’être appelé chez Red Bull pour le Grand Prix d’Espagne qu’il a remporté.

Watson, alors en tant que team manager, a eu la chance de travailler avec Verstappen dans les premières étapes de sa carrière en F1, après avoir également travaillé avec son père Jos chez Benetton lorsque Watson y était mécanicien.

Et dès le début, Watson a vu que Verstappen était un talent spécial, quelqu’un qui avait une énorme confiance en lui avec lui sur la piste.

Interrogé par Motorsport.com pour le moment où il a vu pour la première fois un talent spécial à Verstappen, Watson a répondu : « Eh bien, fin 2014, Max avait déjà effectué quelques séances d’essais libres pour Toro Rosso.

« Max n’est pas arrogant mais comme son père, il déborde de confiance en lui. Je l’ai vu pour la première fois au Brésil, où il a passé un bon moment lors des essais libres et a failli chuter lourdement.

« Normalement, un jeune pilote serait contrarié, mais Max a réussi à garder le contrôle de la voiture et un tour plus tard, il a réalisé le meilleur temps.

« Nous devons également nous rappeler que Max conduisait notre voiture de course pour le week-end. Quoi qu’il en soit, même à cet âge, je n’ai jamais pensé ‘oh mon dieu, il va remonter dans notre voiture et ça va mal tourner’.

« Il est difficile d’exprimer avec des mots exactement ce que je ressentais, mais à partir de ce moment-là, j’ai su que Max serait spécial. »

Verstappen a effectué un parcours important en Formule 1 depuis qu’il est passé chez Red Bull, mûrissant pour devenir le champion du monde qu’il est aujourd’hui.

Mais alors que sur la piste, il est maintenant un pilote qui a changé pour le mieux avec cette expérience, loin de là, Watson a révélé une histoire pour prouver que Verstappen a seulement mûri, pas changé en tant que personne.

« Il est beaucoup plus mature, mais cela a du sens car il était encore littéralement un adolescent avec nous », a expliqué Watson.

« Quoi qu’il en soit, je l’ai toujours trouvé un gars facile à gérer, certainement pas arrogant.

« Par exemple, l’année dernière à Monaco, lors du rallye, j’ai été invité à participer à la soirée de lancement et Max était là en tant qu’orateur invité. J’étais juste debout dans le public en train de regarder l’ouverture et après le discours, il est sorti de scène et s’est approché de moi.

« Il est passé devant tout le monde et a demandé ‘Hé, Graham, qu’est-ce que tu fais ici, es-tu invité par Red Bull ?’ Discutez simplement. C’est bien, et à cet égard, il n’a pas changé de façon spectaculaire ou quoi que ce soit. Vous voyez juste qu’il est plus mature.