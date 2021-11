Max Verstappen dit qu’il pense que l’avantage de Lewis Hamilton en termes de performances du moteur ne durera pas pour les courses restantes de cette saison.

Mercedes a choisi de mettre un nouveau moteur à combustion interne dans la voiture de Hamilton avant le week-end à Sao Paulo, ce qui, tout en déclenchant une pénalité de cinq places sur la grille, le directeur de l’ingénierie de piste de l’équipe, Andrew Shovlin, a estimé que cela porterait ses fruits – et la décision était justifiée car le Le Britannique a remporté le grand prix à Interlagos.

Red Bull continue de se demander si la structure de l’aileron arrière de Mercedes est légale, étant donné l’avantage de vitesse en ligne droite que le conseiller de l’équipe Helmut Marko a décrit comme faisant de la voiture de Hamilton une « fusée » au Brésil.

Shovlin a également admis qu’il n’y avait « aucune raison technique » derrière le changement d’ICE, ce qui signifie que le fait d’avoir un nouveau moteur était principalement basé sur les performances supplémentaires qu’il apporterait.

Mais après l’avantage de puissance initial apporté au Brésil, le leader du championnat du monde pense que les groupes motopropulseurs Mercedes et Honda se stabiliseront à nouveau lors des dernières manches de l’année.

Andrew Shovlin a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison technique » derrière le changement de moteur de Lewis Hamilton, et qu’il y avait une « attraction » à le faire à Interlagos.https://t.co/pyxy8877Hy #F1 pic.twitter.com/jDUIsX7D2z – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 novembre 2021

« Bien sûr, le nouveau moteur apporte un gain de performances significatif au début, mais cela reviendra lentement à la normale », a déclaré Verstappen.

« Peut-être que cela semble un peu plus dramatique maintenant, mais je suis convaincu que cela reviendra lentement à la normale. »

Sur l’ensemble de la course, Verstappen a mené la majorité des débats avant d’être fermé et dépassé par Hamilton en direction du virage 4, le champion du monde achevant son retour pour réduire son déficit dans la course au titre à 14 points.

Red Bull avait l’avantage au Mexique, mais Verstappen a admis que l’avantage de Mercedes en matière de vitesse de pointe était trop important pour qu’ils puissent le contrer au Brésil.

« Je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose de mal », a déclaré le pilote Red Bull, cité par Speedweek.

« C’était juste un peu trop douloureux pour nous dans les lignes droites, puis essayer de rattraper cela dans le secteur intermédiaire était un peu trop difficile pour nous avec le tracé de la piste et les conditions chaudes. »

La proximité de la bataille pour le titre a été une caractéristique de la saison et les trois dernières manches couronneront le champion de ce qui a été une année vintage en Formule 1.

Verstappen a ignoré l’idée que Hamilton a repris de l’élan, mais a reconnu que tout était encore à jouer pour se rendre au Moyen-Orient.

«Ça a été comme ça toute l’année», a-t-il dit à propos de la nature sens dessus dessous de la saison. « Ça a monté, ça a baissé, ça a reculé et maintenant je suis devant, donc beaucoup de choses peuvent encore arriver. »