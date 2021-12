Max Verstappen confus au sujet des appels des stewards, « ça allait au Brésil »

Max Verstappen ne sait pas pourquoi sa conduite défensive, jugée acceptable au Brésil, ne l’a soudainement pas été en Arabie saoudite.

Deux fois en Arabie saoudite, Verstappen a été jugé par les commissaires sportifs pour avoir forcé son rival pour le titre Lewis Hamilton à quitter la piste alors qu’ils se battaient pour la tête.

La première fois autour d’une offre a été acceptée par Red Bull qui a vu Verstappen tomber derrière Hamilton au redémarrage de la course, suite à un retard du drapeau rouge, tandis qu’après un deuxième incident, Verstappen a reçu une pénalité de cinq secondes pour être sorti de la piste et gagner un avantage.

Cette décision est intervenue après que la première tentative de laisser passer Hamilton ait abouti à un contact, avant que Verstappen ne repasse immédiatement Hamilton lorsqu’il a ralenti pour la deuxième fois, ce qui n’était pas satisfaisant pour les stewards.

Cependant, de retour au Brésil, Verstappen s’est forcé, lui et Hamilton, à quitter la piste pour conserver son avance, mais les commissaires n’ont pris aucune mesure, il ne comprend donc pas pourquoi leur position a changé.

Expliquant ses actions au virage 1 en Arabie saoudite lors de la conférence de presse d’après-course, Verstappen a déclaré : « Alors bien sûr, il a eu la course, un peu comme le Brésil, et bien sûr j’ai freiné tard et je pense que je me suis un peu éloigné à un moment donné, je suppose et j’ai eu un moment, alors je suis sorti large, mais il n’a pas non plus pris le virage.

« Donc, nous avons tous les deux pratiquement raté le corner et je ne pense pas qu’il soit juste de dire ensuite que j’obtiens une pénalité.

«Je trouve intéressant que je sois celui qui écope de la pénalité lorsque nous avons tous les deux couru en dehors des lignes blanches. Au Brésil, c’était bien et maintenant, tout à coup, je reçois une pénalité pour cela. Eh bien, vous pouviez clairement voir que les deux n’avaient pas fait le coin.

S’adressant à Sky F1 à la radio lors de son tour d’après-course, Verstappen a déclaré que la Formule 1 était désormais davantage une question de pénalités que de course.

Et malgré un peu de temps pour se calmer avant la conférence de presse, Verstappen a maintenu cette façon de penser.

« Je l’ai dit plus tôt lors de mon tour de piste, je pense que ces derniers temps, nous parlons plus de lignes blanches et de pénalités que de véritables courses de Formule 1 et c’est, je pense, un peu dommage », a-t-il réaffirmé.

Hamilton a finalement remporté la course tandis que Verstappen a conservé la deuxième place, ce qui signifie que les deux pilotes se lancent dans la dernière manche de la saison, le Grand Prix d’Abou Dhabi, à égalité avec 369,5 points.