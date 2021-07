Max Verstappen confus par la gestion “étrange” de Red Bull

in

Max Verstappen cherche des réponses au manque d’adhérence dont il a souffert lors des qualifications à Silverstone.

Le Néerlandais est entré dans les qualifications avec l’élan après avoir dominé la première et unique séance d’essais du vendredi sous le format d’essai pour le GP de Grande-Bretagne, mais c’est son rival pour le titre Lewis Hamilton qui a terminé la Q3 en tête.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a prédit que Hamilton avait encore trois dixièmes à donner sans ses exploits de “ralliement”, mais Verstappen n’est pas inquiet, exprimant sa confiance pour la course de qualification au sprint demain.

Cela étant dit, il n’était pas content de son sentiment «bizarre» RB16B qui l’a retenu en qualifications.

“C’était juste bizarre”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« Je pense que la voiture était assez compétitive, j’avais beaucoup d’adhérence, mais dans les virages qu’il fallait attaquer, je n’avais tout simplement pas l’adhérence avant.

« Mais je n’avais pas vraiment l’impression que c’était lié à l’aileron avant ou aux réglages, donc juste une sensation très étrange avec les pneus avant, cela ne semblait pas me donner l’adhérence.

« Nous devons donc voir ce qui se passe là-bas parce que nous avons essayé quelques choses, mais cela n’a pas vraiment amélioré mes sensations tout au long des qualifications.

“Et le sous-virage en qualifications est lent, donc rester aussi près est très bon pour nous sur une piste où nous savons qu’ils [Mercedes] sont très forts, donc ce n’est pas vraiment inquiétant.

“Bien sûr, je suis déçu, je voulais partir en premier, mais nous avons néanmoins la course de qualification sprint puis la course principale pour essayer de les récupérer.”

🗣 “Je voulais partir en premier demain mais nous avons la course de qualification sprint pour décider de la grille principale et ensuite dimanche donc nous allons essayer de les récupérer.” @Max33Verstappen sur #BritishGP vendredi 🇬🇧 pic.twitter.com/GhjM84e0W9 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 16 juillet 2021

Sergio Perez commencera les qualifications pour le sprint à partir de la 5e place dans l’autre Red Bull, et bien qu’il souhaitait idéalement la 4e place, son objectif est maintenant de progresser dans la course de sprint pour obtenir une meilleure place sur la grille pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

“J’ai couru au large dans le virage 15, donc mon temps au tour a été supprimé, c’est un peu dommage mais ce sont les règles”, a-t-il déclaré.

« J’ai malheureusement trouvé un équilibre très différent à la fin de la Q3 et je n’ai pas pu en tirer le meilleur parti dans ce tour.

“P4 aurait été un peu mieux, mais étant donné que nous avons la course de sprint pour la rattraper, il y a encore beaucoup à jouer et il sera intéressant de voir ce qui se passe avec la course de sprint.

“Je pense que si nous sommes capables de faire de bons progrès, nous devrions être en bonne position.”

