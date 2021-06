Max Verstappen conteste Bakou FP1 dans la peau de Sergio Perez

Max Verstappen a dominé la séance d’essais d’ouverture avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, et il l’a même fait dans la peau de Sergio Perez.

Red Bull est arrivé à Bakou avec un élan, après avoir pris la tête des championnats des pilotes et des constructeurs de Mercedes à Monaco.

Verstappen est maintenant au sommet du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière, et les signes semblent bons à Bakou pour Red Bull alors que Verstappen a terminé le FP1 avec le temps le plus rapide, tandis que dans la deuxième session, cet honneur est allé à Perez dans l’autre Red Bull. , tandis que Verstappen s’est inscrit en P2.

Même porter les chaussures de Perez n’a pas pu retenir Verstappen pendant FP1.

“Cela n’a pas affecté les choses, bien sûr la taille n’est pas tout à fait correcte, mais c’était bien”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Alors que Red Bull était en forme dès le départ à Bakou, le tableau était beaucoup plus sombre chez Mercedes, Lewis Hamilton terminant la journée en 11e position et Valtteri Bottas en 16e.

Il n’est donc pas surprenant que Verstappen ait qualifié le rythme de Red Bull de « bon début de week-end ».

“En termes de performances, je pense que nous avons eu un excellent début de week-end jusqu’à présent, la voiture en FP1 était vraiment correcte, elle était assez confortable”, a-t-il expliqué.

“Et puis pour FP2 nous avons fait quelques changements pour voir si ce serait mieux mais je pense que nous sommes allés un peu en arrière, nous regarderons du jour au lendemain dans quelle direction nous irons, néanmoins je pense que pour l’équipe une très bonne journée.

“Jusqu’à présent, nous avons l’air assez forts, j’en suis très content, alors voyons ce que nous pouvons faire demain.”

Les deux premiers en FP2 🏁 @SChecoPerez termine vendredi le plus rapide avec un 1:42,115 et @Max33Verstappen est P2 avec un 1:42,216 💪 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/d5iwCVSt4I – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 4 juin 2021

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a qualifié le FP2 de Perez de meilleure session que le Mexicain ait eu avec l’équipe, et avec Perez disant qu’il a maintenant acquis une bien meilleure compréhension du RB16B, cela ne peut être que positif pour le GP d’Azerbaïdjan de Red Bull et la saison. avance en général.

“Je pense que nous avons fait de très bons progrès,” at-il dit.

“Après Monaco, nous avons fait une analyse très approfondie et aujourd’hui, je me disais, je comprends enfin un peu mieux cette voiture, comment je dois la conduire, etc. Donc à tous égards, je pense que c’est le meilleur vendredi de la saison, le vendredi le plus complet en termes de données, en termes de confort avec la voiture.

“Je pense que nous allons certainement être dans le mix [for pole] J’espère donc que demain nous pourrons faire un bon tour propre, ce qui est très important.

