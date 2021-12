Max Verstappen contre Sergio Perez · .

Afin de monter un défi réaliste pour l’un des deux championnats du monde contre la puissance de Mercedes, Red Bull savait qu’il avait besoin d’une attaque sur deux fronts en 2021.

Après avoir écarté sans ménagement Pierre Gasly et Alex Albon au cours des saisons précédentes, Red Bull a regardé en dehors de son propre écosystème et a fait venir le vétéran nouvellement disponible Sergio Perez dans son équipe pour cette saison.

Mais tout comme ses prédécesseurs avant lui, Perez a eu du mal à imiter le rythme phénoménal de Max Verstappen – avec l’éventuel champion du monde classé en tête à chaque tour, sauf en Azerbaïdjan après son malheur en fin de course.

Cela s’est avéré un début d’année particulièrement difficile pour Perez. Bien qu’il ait surclassé son coéquipier au deuxième tour à Imola, Verstappen a marqué 105 points contre seulement 44 pour Perez au cours des cinq premières courses de la saison alors que Perez, de son propre aveu, avait du mal à s’adapter à sa nouvelle voiture.

« En gros, je devais repartir de zéro », a-t-il déclaré. « Apprenez de nouvelles techniques de configuration de la voiture, de conduite de la voiture. Cela a été un grand défi.

Perez a rarement mené son coéquipier Perez a remporté une victoire à Bakou après que Verstappen a été touché par une crevaison qui l’a sorti d’une victoire presque garantie et l’a suivi avec la troisième place en France. Mais il n’a pas réussi à atteindre à nouveau le podium jusqu’au Grand Prix de Turquie des mois plus tard.

Finalement, Perez s’est familiarisé avec les bizarreries de la RB16B et est devenu un facteur plus important à l’avant vers la fin cruciale de la saison, pourchassant Lewis Hamilton dans les dernières étapes de son grand prix à domicile au Mexique pour remporter un podium mémorable.

Verstappen était fermement engagé dans une bataille titanesque avec Hamilton pour le championnat et a continué à échanger des pôles et des victoires avec la Mercedes alors que Perez commençait à produire des résultats plus cohérents – bien que pas dans la même ligue que Verstappen.

Mais la contribution la plus importante de Perez à l’équipe a eu lieu lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, lorsqu’il a produit une masterclass de conduite défensive pour ralentir délibérément Hamilton au profit de son coéquipier. Après que Verstappen ait remporté le titre à la suite d’une voiture de sécurité tardive, le nouveau champion du monde a reconnu que les actions de son coéquipier étaient essentielles pour lui permettre de rester suffisamment près de Hamilton pour permettre à Mercedes de remettre en question les pneus neufs.

Ayant été retenu par Red Bull pour 2022, Perez dit qu’il cherchera à « passer une autre vitesse » la saison prochaine et est convaincu qu’il sera plus à la hauteur de son coéquipier. Il devra trouver plus de performances s’il veut éviter d’être la cible de l’une des raclées intra-équipe les plus déséquilibrées pour une deuxième saison consécutive.

Max Verstappen contre Sergio Perez : statistiques clés

Max Verstappen vs Sergio Perez: Qui a terminé devant à chaque tour

Max Verstappen vs Sergio Perez : Écart de qualification

Temps basés sur la dernière manche de qualification de chaque week-end de course au cours de laquelle les deux pilotes ont établi un temps. Un négatif indique que Max Verstappen était plus rapide, un positif signifie que Sergio Perez était plus rapide

