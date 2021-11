Max Verstappen courrait «absolument» avec le n ° 1 sur sa voiture s’il remportait le titre

Max Verstappen a confirmé qu’il choisirait d’avoir le n ° 1 sur sa voiture plutôt que son n ° 33 actuel s’il remportait le championnat du monde.

Les pilotes peuvent choisir leur propre dossard depuis 2014, remplaçant ainsi l’ancien système de course du n°1 vers le bas, basé sur le champion du monde de l’année et le classement des constructeurs.

Lewis Hamilton a choisi de conserver le n ° 44 après avoir remporté ses titres, tandis que Nico Rosberg n’a jamais eu la chance de courir avec le n ° 1 car il s’est rapidement retiré du sport après être devenu champion du monde en 2016.

Sebastian Vettel est le dernier pilote à avoir utilisé le numéro traditionnel du champion du monde – et l’actuel leader du classement a déclaré qu’il profiterait au maximum de l’occasion pour le faire lui-même.

« Absolument », a déclaré Verstappen aux journalistes lorsqu’on lui a demandé s’il changerait de numéro l’année prochaine. « Combien de fois avez-vous l’opportunité de piloter avec le n°1 ?

« Et c’est aussi bon pour les marchandises, donc c’est intelligent de le faire. »

Max Verstappen a confirmé qu’il courrait avec le numéro 1 l’année prochaine s’il remportait le titre #F1, ce qui serait la première fois que nous voyions le numéro 1 sur la grille depuis que Seb l’a couru en 2014 👀 pic.twitter.com/ VEbYw5EkuU – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 novembre 2021

Mais le pilote Red Bull ne s’autorise toujours pas à penser trop loin, malgré une avance de 19 points au classement des pilotes à l’approche de ce week-end à Interlagos.

Avec quatre week-ends de course restants, la lutte pour le titre reste bien engagée et Hamilton cherchera à s’entendre avec son rival après avoir pris du retard au Mexique.

Faisant référence à Hamilton qui l’a rattrapé plus tôt dans la saison, Verstappen a déclaré qu’il savait que son travail n’était pas encore terminé.

« En quatre courses, beaucoup de choses peuvent arriver », a-t-il déclaré. « Nous semblons bien, mais les choses peuvent changer très rapidement.

« Je l’ai dit après la course au Mexique, j’avais déjà une avance plus importante au championnat et cela a disparu en deux courses.

« Nous devons donc à nouveau essayer de faire de notre mieux ici et encore après ce week-end, nous essaierons à nouveau de gagner la course. Mon approche chaque week-end est la même, nous ne la changerons pas.

Hamilton a expliqué son raisonnement derrière le fait de ne pas changer son numéro de voiture lorsqu’il a remporté son premier titre avec Mercedes, après que les règles concernant les numéros de pilotes aient changé alors que la F1 passait à l’ère turbo hybride.

« 44 signifie plus pour moi que le numéro 1. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas le numéro 1 », a-t-il déclaré en 2014.

« Le 44 est mon numéro de famille. C’est le numéro que j’avais quand j’ai commencé à courir. j’ai gagné mon premier [karting] championnat avec 44. Cela signifie quelque chose pour moi.