Max Verstappen critique les week-ends de qualification de sprint « risqués » en F1

Max Verstappen pense que les qualifications de sprint sous leur forme actuelle sont « trop risquées », étant donné les contraintes de temps pour préparer les voitures pour le week-end.

Le Grand Prix de Sao Paulo sera la troisième et dernière séance de qualification de sprint de la saison, qui voit la structure du week-end radicalement modifiée.

Alors que les équipes disposent normalement de trois heures d’essais pour perfectionner leurs voitures, elles n’ont qu’une seule séance d’essais avant que les voitures n’entrent en parc fermé pour les qualifications, qui se déplacent au vendredi au lieu de son créneau traditionnel du samedi.

En conséquence, les premières séances d’essais libres à Silverstone, Monza et Interlagos ont été intenses par tous les pilotes alors qu’ils peaufinaient leurs voitures avec seulement un tiers de leur temps de préparation habituel.

Avec cela, le leader du Championnat du monde pense que des changements doivent être apportés, étant donné que le nombre de sprints devrait doubler en 2022.

« J’ai moi-même quelques petites choses », a déclaré Verstappen à De Telegraaf lorsqu’on lui a demandé ses suggestions sur la façon d’améliorer le format de qualification du sprint.

« Je pense que la règle actuelle selon laquelle après la première séance d’essais de vendredi, vous devez conduire avec les mêmes réglages tout le week-end est trop risquée.

« Je pense que vous devriez toujours pouvoir changer de voiture si vous n’êtes pas complètement satisfait.

« La pole devrait en effet revenir au pilote le plus rapide vendredi. Je trouve aussi étrange qu’avec un nouveau moteur, vous puissiez commencer la course de sprint à l’avant, donc vous pouvez toujours prendre des points, et ensuite seulement reculer sur la grille. Alors qu’un nouveau moteur vous donne toujours une augmentation des performances. Donc, vous n’êtes pas puni aussi sévèrement.

Verstappen détient actuellement une avance de 19 points au classement des pilotes et il a déclaré qu’il avait hâte de revenir devant les fans brésiliens de Formule 1 « folles de course » ce week-end.

Il aura la chance de gagner trois points supplémentaires en terminant en tête du sprint, combiné à une pénalité de cinq places sur la grille pour Lewis Hamilton. pouvait encore être décidée par la plus fine des marges.

« J’essaie toujours de marquer le plus de points possible », a-t-il déclaré. « On ne sait jamais ce qui se passe. Qui sait, un point pourrait faire la différence à la fin.

« Le fait que je me batte pour le championnat aide bien sûr. En plus de cela, j’ai généralement eu de bons résultats ici. J’aime toujours être ici et j’aime la piste.

« Ils sont vraiment fous de course ici, et moi aussi, donc c’est un bon match. »