Max Verstappen défend Lando Norris au milieu des soucis d’interdiction de course

La Formule 1 doit réévaluer son système de points de pénalité, déclare Max Verstappen, Lando Norris sollicitant une interdiction de course après que son total ait atteint 10 en Autriche.

Norris a été pénalisé par les commissaires autrichiens pour avoir poussé Sergio Perez hors de la piste, du moins comme ils le voyaient, alors que les deux pilotes se disputaient une place au Red Bull Ring.

Perez a essayé de dépasser Norris par l’extérieur au virage 4, a manqué de route et a dû s’engager dans le gravier.

Norris a écopé d’une pénalité de cinq secondes et de deux points de pénalité sur sa licence.

Cela porte à 10 son total des 12 derniers mois, le pilote McLaren flirtant avec une interdiction d’une course.

Selon les règles de la F1, tout pilote ayant atteint 12 points de pénalité sur une période glissante de 12 mois sera automatiquement banni pour une course.

Verstappen dit que ce n’est pas juste car les actions de Norris à Bakou ne justifiaient pas de pénalité.

« Disons combien de [penalty points] obtenez-vous, deux ? Donc, si vous aviez six de ces incidents, je ne pense pas que vous méritez une interdiction pour ce qu’il a fait aujourd’hui. Ce n’est tout simplement pas correct », a déclaré le vainqueur du GP d’Autriche.

«Je veux dire, j’y ai été moi-même, j’ai été moi-même à neuf ou dix points. C’est comme ça que ça se passe.

“Mais je ne pense pas avec les choses [Norris] obtenu les points de pénalité pour, disons que vous obtiendriez à 12, vous ne méritez pas une interdiction pour cela.

“Je l’ai dit avant moi il y a deux ans, je pense, nous devrions nous pencher là-dessus, mais voyons voir.”

J’aimerais voir où le « forçant Sergio Perez hors de la piste » s’est produit 🧐 #F1pic.twitter.com/vzEptFybKY – Planète F1 (@Planet_F1) 4 juillet 2021

Norris a été marqué de deux points lors du GP de Styrie de l’année dernière pour avoir dépassé sous les jaunes en FP1, en a reçu trois lors du GP de Turquie de cette année pour ne pas avoir ralenti pour les jaunes en qualifications, en a marqué trois autres cette année à Bakou pour ne pas s’être arrêté sous le drapeau rouge, puis a giflé avec deux autres dimanche.

Deux de ses points expireront lors de la prochaine course, le Grand Prix de Grande-Bretagne, le ramenant à huit.

Norris dit que la Formule 1 ne devrait frapper les pilotes avec des points de pénalité que si leurs actions sont jugées dangereuses.

Il a expliqué : « À mon avis, il devrait s’agir de décisions concernant le moment où quelqu’un a fait quelque chose de dangereux et a mis quelqu’un en danger et fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire, puis vous avez la course et quand les gens doivent faire preuve de bon sens.

“Comme mon approche de l’incident de Bakou avec le drapeau rouge et non la boxe alors que j’aurais dû le faire, comme, je n’ai mis personne en danger, en fait c’était le contraire et j’ai tout fait en toute sécurité, comme pourquoi devrais-je mérite des points de pénalité pour ça?

«Pourquoi devrais-je mériter des points de pénalité aujourd’hui pour quelqu’un qui entre dans le gravier.

« Oui, rien de ce que j’ai fait n’est dangereux et je n’ai pas l’impression que, dans certains cas, vous méritez une pénalité en piste, parce que vous avez fait quelque chose de mal en termes de course et que vous venez de faire une erreur, mais vous avoir des choses que les gens font de temps en temps qui sont purement dangereuses.

“Si vous dépassez véritablement dans un drapeau jaune et que vous faites autre chose qui est clairement une règle qui mettra les gens en danger, je comprends les points de pénalité pour un pilote et si cela s’additionne, vous obtenez une interdiction de pilote ou une interdiction de course, mais pour de petites choses comme ça, c’est stupide à mon avis.

« Ce n’est pas ce que devrait être la Formule 1. Ouais, je ne sais pas. Je m’attendrais et j’espère que d’autres personnes me soutiendront sur ce genre d’opinion.

