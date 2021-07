Max Verstappen dénonce le « geste dangereux » de Lewis Hamilton qui a conduit à un crash et qualifie Brit de comportement « irrespectueux et antisportif » après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne

in

Max Verstappen a fait écho aux affirmations du chef de Red Bull, Christian Horner, selon lesquelles la conduite «dangereuse» de Lewis Hamilton a conduit le Néerlandais à sortir prématurément du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le favori à domicile est entré en collision avec son rival au championnat Max Verstappen dans le premier tour, provoquant la chute du Néerlandais.

F1

La course a connu un début dramatique lorsque la collision a forcé Verstappen à sortir

Hamilton a ensuite remporté

Verstappen est sorti de sa voiture et a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution, tandis que Hamilton est resté deuxième lorsque la course a repris après une pause sous le drapeau rouge.

Et malgré une pénalité de dix secondes, Hamilton s’est battu pour remporter la célèbre victoire à Silverstone.

Horner a qualifié le triomphe de Hamilton de “creux” alors qu’il critiquait énormément le pilote Mercedes après la course.

Verstappen était également furieux, mais aussi avec la façon dont Hamilton a célébré la victoire.

Hamilton a levé le drapeau de l’Union de sa voiture après avoir remporté la victoire

Il a tweeté : « Je suis content d’aller bien. Très déçu d’être sorti comme ça.

« La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au geste dangereux que Lewis a fait en piste.

“Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif [sic] mais nous avançons.

