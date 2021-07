Max Verstappen dénonce le « geste dangereux » de Lewis Hamilton qui a conduit à un crash et qualifie son rival de « irrespectueux et antisportif » après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais Brit dit qu’il a couru assez

in

Max Verstappen a fait écho aux affirmations du chef de Red Bull, Christian Horner, selon lesquelles la conduite «dangereuse» de Lewis Hamilton a conduit le Néerlandais à sortir prématurément du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le favori à domicile est entré en collision avec son rival du championnat Verstappen dans le premier tour, provoquant la chute de ce dernier.

La course a connu un début dramatique lorsque la collision a forcé Verstappen à sortir

Hamilton a ensuite remporté

Verstappen est sorti de sa voiture et a été transporté à l’hôpital pour des contrôles de précaution, tandis que Hamilton est resté deuxième lorsque la course a repris après une pause sous le drapeau rouge.

Et malgré une pénalité de dix secondes, Hamilton s’est battu pour remporter l’incroyable victoire à Silverstone.

Horner a qualifié le triomphe de Hamilton de “creux” alors qu’il critiquait énormément le pilote Mercedes après la course.

Verstappen était également furieux, mais aussi avec la façon dont Hamilton a célébré la victoire.

Hamilton a levé le drapeau de l’Union de sa voiture après avoir remporté la victoire

Il a tweeté : « Je suis content d’aller bien. Très déçu d’être sorti comme ça.

« La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice au geste dangereux que Lewis a fait en piste.

“Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif [sic] mais nous avançons.

Hamilton a insisté sur le fait qu’il a couru équitablement mais n’a pas répondu aux affirmations de Verstappen concernant son esprit sportif.

Il a tweeté : « Aujourd’hui, c’est un rappel des dangers de ce sport.

« J’envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un compétiteur incroyable. Je suis content d’apprendre qu’il va bien. Je vais toujours courir dur mais toujours équitablement.

« Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C’est un rêve de gagner devant mon public.

Hamilton a plongé à l’intérieur de Verstappen à l’entrée de Copse à 180 mph lors du premier tour, le pilote Mercedes marquant l’arrière de la Red Bull de son rival.

Verstappen a été envoyé hors de contrôle et s’est écrasé contre le mur, et a été essoufflé dans l’accident à grande vitesse.

Hamilton a déclaré à la radio : « Est-ce que Max va bien ? »

Après avoir entendu que Verstappen était sorti de sa voiture, Hamilton a déclaré: «J’étais en avance pour entrer là-bas. J’étais complètement à l’intérieur, c’était ma réplique, et il s’est retourné contre moi.

La course a repris après un retard de 45 minutes avec Hamilton compte tenu de la pénalité de 10 secondes, qu’il a purgée à son arrêt au stand au 27e sur 52e.

Cela le ramenait à la quatrième place derrière Lando Norris, Valtteri Bottas et à une dizaine de secondes de Leclerc.

Hamilton a dépassé Norris au 31e tour avant que Bottas ne soit renvoyé de son chemin par Mercedes.

Le champion du monde s’est ensuite mis à chasser Leclerc avec un écart réduit à seulement 1,5 seconde avec quatre tours à parcourir.

Au 50e tour sur 52, Hamilton a placé sa Mercedes à l’intérieur de la Ferrari de Leclerc via Copse avant de reculer, mais le Monégasque a raté le match et Hamilton a pris la tête pour le plus grand plaisir de la foule partisane.

Il a franchi la ligne d’arrivée avec 3,8 secondes d’avance sur Leclerc pour sceller son huitième triomphe en Grand Prix de Grande-Bretagne, Bottas complétant le podium et Norris terminant quatrième.

Hamilton a huit points de retard sur Verstappen au championnat des pilotes. Le prochain Grand Prix aura lieu en Hongrie du 30 juillet au 1er août