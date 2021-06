Max Verstappen “deux dixièmes plus rapide que Lewis Hamilton dans la même voiture”

in

Max Verstappen affirme qu’il serait capable de battre son rival pour le titre Lewis Hamilton s’ils couraient dans des machines égales.

Verstappen avait mené une grande partie du Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche, avant qu’une panne de pneu dramatique et un accident à près de 200 mph ne mettent fin à son après-midi à quelques tours de la fin.

Hamilton croyait après la course que son manque de rythme par rapport à Verstappen était dû au fait que Red Bull avait la voiture la plus rapide dans les rues de Bakou, ce à quoi le Néerlandais a offert une riposte rapide.

“Je dirais cela aussi si j’étais lui”, a déclaré Verstappen aux journalistes après la course, initialement cité en néerlandais par nl.motorsport.com. « Je pense que si je suis dans sa voiture, je suis toujours deux dixièmes plus rapide que lui. Je me fiche de ce qu’il dit.

Aujourd’hui a été une expérience d’humilité. Nous avons travaillé si dur pour nous remettre dans le top 10 aujourd’hui après une semaine difficile ici à Bakou. Nous avons tout donné aujourd’hui et une petite erreur a provoqué la désactivation des freins. Désolé pour l’équipe, on reviendra plus fort pour la prochaine course 🙏🏾 pic.twitter.com/oHy75S07L3 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 6 juin 2021

Le Britannique n’a pas non plus marqué de points après avoir eu son propre incident lors du redémarrage de la course, en dérapant au premier virage avec un coup accidentel d’un interrupteur qui a considérablement modifié sa polarisation de freinage.

Malgré cela, Verstappen pense que son temps de capitaliser sur les problèmes de Mercedes est peut-être terminé pour le moment – ​​car les Silver Arrows ont bien performé sur des circuits plus standard jusqu’à présent cette saison.

« Il semble que nous ayons l’avantage sur Mercedes sur les circuits urbains. C’est exactement pourquoi j’aurais aimé marquer plus de points », a-t-il déclaré.

« Bien sûr que ça fait une différence [that Hamilton didn’t score], mais bien sûr j’aurais préféré m’en aller [with the win].

« Je suis sûr que sur des circuits normaux, il devient beaucoup plus difficile d’avoir une course comme celle que nous avons eue ici. Notre voiture était très bonne, mais honnêtement, je m’attends à une Mercedes très forte sur des circuits normaux.

«Je me sens mal à propos de cette occasion manquée de manquer de points. Nous avons besoin de ces points sur toute la saison, surtout lorsque nous revenons aux circuits normaux. »

💔sur ma propre course… Mais heureux pour l’équipe et un grand bravo à @SChecoPerez pour la victoire 💪 La voiture, les arrêts aux stands et la stratégie étaient encore une fois incroyables, grâce à @redbullracing. Pas grand chose de plus à dire pour le moment à part qu’on va continuer jusqu’au bout ⚔️ 🇦🇿 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Cwxp76LVZO – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 6 juin 2021

Avec une bataille serrée pour le titre qui pourrait potentiellement basculer à tout moment, le Néerlandais pense que l’erreur étrange fait partie intégrante de ce qui pourrait être une course jusqu’au bout du fil pour le championnat des pilotes 2021.

Il a déclaré : « Tout le monde essaie de faire de son mieux, n’est-ce pas ? Je ne vais pas dire qu’il fait des erreurs parce qu’il ressent de la pression. Tout le monde essaie d’en tirer le maximum, y compris moi.

« Lewis doit se battre cette année non seulement avec son coéquipier mais aussi avec une autre équipe. Cela ajoute une dimension supplémentaire et je pense que ce n’est que bon pour le sport.

Alors que les deux protagonistes du titre ont eu le malheur de se retirer des points, Verstappen a réservé des éloges à son coéquipier Perez alors que le Mexicain a aidé l’équipe à se démarquer davantage au classement du championnat des constructeurs.

« Était-ce un scénario de rêve pour l’équipe ? Absolument », a ajouté le Néerlandais. « Sergio a fait une bonne course en s’asseyant devant Lewis, donc c’était en fait une excellente journée pour l’équipe. Ce tour et l’arrêt rapide, c’était super.

« Je pense que Sergio est un peu plus à l’aise dans la voiture maintenant. Pour le reste de la saison, c’est très positif pour l’équipe.

