Max Verstappen discute de la rivalité avec Lewis Hamilton et du cirque médiatique environnant

Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton n’iront pas dîner ensemble de si tôt, le premier dit qu’il a toujours une « bonne » relation avec son rival pour le titre.

Verstappen et Hamilton ont offert à tout le monde une bataille épique tout au long de la saison 2021 et, avec cinq courses à disputer, c’est une bataille que le pilote Red Bull est actuellement en train de remporter après avoir porté son avance à 12 points après une victoire sensationnelle au Grand Prix des États-Unis.

En cours de route, il y a eu des points chauds majeurs entre le duo, plus précisément à Silverstone et à Monza lorsque le couple a été impliqué dans des collisions ensemble.

Alors que ces incidents ont ajouté plus de carburant au feu qui brûle entre Mercedes et Red Bull, Verstappen a déclaré qu’il y avait toujours un profond respect entre les deux pilotes et a réitéré qu’il n’y avait aucun problème entre eux.

« C’est bien », a déclaré Verstappen dans une interview avec The Gentleman’s Journal.

« Je veux dire, nous sommes ce que les concurrents devraient être. Nous n’allons pas exactement dîner ensemble mais ça va.

« Vous avez cet esprit de compétition et nous essayons toujours de nous battre sur la piste, mais aussi de nous respecter en dehors de la piste.

« Jusqu’à présent, il y a eu des moments de tension, mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé. »

Ces deux sur une autre planète #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Dr943xHjAp – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 octobre 2021

Sans surprise, les incidents très médiatisés entre Verstappen et Hamilton ont conduit à une sorte de cirque médiatique suivant la paire partout où ils vont.

Mais, Verstappen ne prête aucune attention à ce qu’il considère comme un bruit de fond et s’assure plutôt qu’il y a très peu de chevauchement entre sa vie de pilote de Formule 1 et sa vie en dehors de la piste.

Il a poursuivi : « Je sais ce que j’ai à savoir en F1, au sein de l’équipe, et je ne suis pas vraiment intéressé par toutes les autres histoires autour.

« Je ne veux pas le suivre. Je ne veux pas le voir sur mon flux. Je me concentre simplement sur le fait d’avoir mon propre temps avec ma famille et mes amis quand je suis à la maison. Si je suis sur les réseaux sociaux, je ne veux pas voir une voiture de course.

« Cela n’influencera rien de ce que je fais le week-end, sur la piste ou mes performances, donc c’est juste une perte de temps de le regarder.

« Je préfère passer le temps libre que j’ai avec ma famille ou mes amis.

Lisez l’interview complète de Max Verstappen sur thegentlemansjournal.com