Max Verstappen dit à Pirelli qu’ils « doivent se regarder »

Max Verstappen n’a pas été satisfait de l’explication de Pirelli sur l’éclatement de son pneu lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan à près de 200 mph.

Le pilote Red Bull menait la course à Bakou jusqu’à ce que son pneu arrière gauche tombe en panne dans la ligne droite principale alors qu’il roulait à plein régime, dans des circonstances presque identiques à celles de Lance Stroll plus tôt dans la course.

Après avoir initialement blâmé les débris pour les problèmes de pneus des deux conducteurs, une enquête interne de Pirelli a affirmé que les défaillances des pneus étaient dues aux « conditions de fonctionnement » des pneus à l’époque – ce qui a provoqué une rupture du flanc intérieur de Stroll et de la gauche de Verstappen. se dresse.

Le leader du Championnat du monde a précédemment blâmé Pirelli directement pour les accidents survenus, qualifiant son accident de « mise en danger de mort » après que le fabricant de pneus avait déclaré avant la course que les pneus à composé dur seraient capables de faire 40 tours autour de Bakou.

Stroll s’est écrasé après 31 tours sur ses disques durs, et Verstappen avait bouclé 33 tours lorsque son pneu a éclaté.

“Personnellement pas, parce que pour moi c’était juste un peu vague, ce qui est sorti”, a déclaré Verstappen lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait du rapport de Pirelli sur l’incident, avant le Grand Prix de France.

« La seule chose que je peux dire, c’est que de notre côté, l’équipe a fait tout ce qu’elle aurait dû faire, je veux dire qu’ils ont suivi toutes les directives avec la pression des pneus et tout, donc il n’y avait rien à trouver là-bas.

“Ce serait aussi bien de savoir simplement si c’était lié à la pression des pneus… il suffit de parler, je pense que ce serait je pense un peu plus facile à comprendre que je pense que l’explication que nous avons eue jusqu’à présent parce que l’équipe n’a rien fait de mal .

« Ils ont expliqué qu’ils n’avaient pas d’outils de mesure pendant la course mais nous leur avons donné nos pressions de pneus et ils étaient dans les limites qu’ils se sont fixées.

« Si ces limites ne sont pas correctes, nous ne pouvons rien y faire, nous suivons simplement ce qui est possible dans les règles. Si cela signifie que nous devons augmenter la pression, nous le ferons, tout le monde augmentera la pression.

«Ils doivent se regarder et nous sommes là, bien sûr, heureux d’aider avec tout mais ils ont déjà augmenté la pression de vendredi à samedi, donc cela signifie que quelque chose, peut-être que ce n’était pas suffisant.

“Nous allons augmenter la pression et j’espère que cela suffira.”

