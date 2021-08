Max Verstappen dit adieu à “l’approche agressive”

Le centre d’ingénierie et de technologie de Boeing India (BIETC) à Bengaluru et à Chennai entreprend des travaux aérospatiaux complexes et avancés et soutient Boeing pour la croissance mondiale de l’ingénierie. L’approvisionnement du constructeur aérospatial américain Boeing en Inde a quadruplé au cours des deux dernières années pour atteindre plus d’un milliard de dollars auprès […] More