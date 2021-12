Max Verstappen dit que la fin controversée est « parfaite » pour Netflix

La bataille pour le championnat de Formule 1 2021 entre le vainqueur ultime Max Verstappen et le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui courait pour un huitième titre record, était un thriller d’une saison. Et alors que le duo participait à la finale de dimanche, le Grand Prix d’Abou Dhabi, à égalité de points, la course était pratiquement garantie d’être dramatique et excitante.

Et c’était le cas, mais pas de la manière dont beaucoup s’attendaient ou espéraient. Cependant, cela aurait pu être idéal pour Netflix et ses docuseries très populaires Drive to Survive.

Après un accident en fin de course dimanche, les responsables de la F1 ont initialement déclaré que la course reprendrait avec un tour restant, et les cinq voitures doublées entre Hamilton et Verstappen, qui étaient respectivement première et deuxième, redémarreraient telles quelles. Mais les officiels ont ensuite annulé la décision, permettant à Verstappen (qui avait des pneus plus frais) de redémarrer juste derrière Hamilton.

Cela a donné à Verstappen la chance de dépasser Hamilton avec une relative facilité sans trafic devant lui, et il l’a fait, remportant la course et son premier titre.

La controverse des officiels a conduit l’équipe Mercedes de Hamilton à déposer plusieurs réclamations et appels – bien qu’elle ait abandonné sa dernière tentative d’appel jeudi – et ce n’était certainement pas la façon dont les pilotes et les équipes espéraient que la saison se terminerait. Mais de nombreux fans de F1 ont plaisanté sur le fait que Drive to Survive de Netflix dispose désormais d’une abondance de matériel pour sa quatrième saison, qui devrait débuter l’année prochaine.

« Pour eux, bien sûr, je suppose que c’était parfait », a déclaré Verstappen mercredi à propos de Netflix lors d’une conférence de presse virtuelle.

Mais le nouveau champion du monde de Red Bull Racing ne se soucie toujours pas des docuseries, qui ont été créditées d’avoir suscité une énorme nouvelle base de fans, en particulier aux États-Unis.

Interrogé sur l’idée d’une fin idéale pour Netflix et sur l’implication du service de streaming avec la F1, Verstappen a déclaré :

« Si vous avez lu des interviews précédentes pour moi à ce sujet, alors vous connaissez ma position à ce sujet. Mais oui, je n’en suis pas un grand fan, c’est sûr.

Malgré la course passionnante pour le championnat cette saison, on ne sait pas quel genre de rôle Verstappen aura dans la prochaine saison Drive to Survive.

De toute évidence, la série ne peut ignorer le champion en titre. Mais après avoir fait partie des saisons précédentes des docuseries, il a choisi de ne plus participer car il estimait que certains éléments étaient «faux» ou exagérés pour un effet dramatique.

Plus via Associated Press dans un article publié la semaine du Grand Prix des États-Unis en octobre :

« Je comprends que cela doit être fait pour augmenter la popularité en Amérique », a déclaré Verstappen à l’Associated Press avant la course de dimanche. « Mais de mon côté en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie. » Verstappen a déclaré que lorsqu’il avait participé à des interviews dans les saisons précédentes de l’émission, les citations ont ensuite été appliquées à des situations dont il ne parlait pas et « elles simuleraient beaucoup de choses ». « Ils ont simulé quelques rivalités qui n’existent pas vraiment », a-t-il déclaré. « Alors j’ai décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après cela parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer. Je ne suis pas vraiment du genre dramatique, je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent. »

Quoi qu’il en soit, entre la course captivante, la controverse des officiels et les protestations qui ont suivi, Netflix n’aurait pas pu scénariser une finition plus désastreuse et a une tonne de matériel avec lequel travailler pour la prochaine saison Drive to Survive, qui devrait tomber en 2022 .