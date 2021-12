Max Verstappen dit que la Formule 1 est « plus une question de pénalités que de course »

Après l’une des courses les plus dramatiques de tous les temps, Max Verstappen a eu l’impression que les pénalités ruinaient la course en Formule 1.

En tant qu’avant-dernière manche de la saison 2021 de F1, le Grand Prix d’Arabie saoudite devait livrer le drame alors que Verstappen et Lewis Hamilton reprenaient leur bataille pour le titre, mais ce qui a suivi était un nouveau niveau de folie.

Le véritable chaos a commencé après l’un des nombreux redémarrages de la course, lorsque Hamilton a dépassé Verstappen dans le virage 1 pour la tête, seulement pour que le Néerlandais se rende dans la zone de dégagement et se fraye un chemin vers la piste devant Hamilton.

Après un autre arrêt au drapeau rouge, Red Bull et Mercedes ont accepté que Hamilton prenne le redémarrage permanent de la P1, tandis que Verstappen se lancerait à partir de la P3.

Verstappen a sauté Esteban Ocon et Hamilton à ce redémarrage pour mener à nouveau. Mais alors que le duo retournait au combat plus tard, une fois de plus ils étaient hors de la piste, cette fois Verstappen a dit de reprendre la place.

Il a ralenti dans la ligne droite, mais Hamilton, incertain, est entré dans l’arrière de Verstappen, endommageant son aileron avant – un incident qui a valu à Verstappen une pénalité de 10 secondes après la course.

Une pénalité de cinq secondes a ensuite été infligée à Verstappen pour avoir forcé Hamilton à redémarrer, peu de temps après que Verstappen ait laissé passer Hamilton au virage 27 et l’ait immédiatement dépassé à nouveau.

Ensuite, Verstappen a de nouveau laissé Hamilton passer en tête, et à partir de là, le Britannique a poussé vers la victoire alors que Verstappen a abandonné avec des pneus médium dégradés.

Lewis Hamilton rejoindra Max dans la salle des stewards et les deux font l’objet d’une enquête pour la même infraction présumée. Ce n’est peut-être pas encore terminé.#F1 #SaudiArabianGP https://t.co/VH3z07Oq8l – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Peut-être que jamais la Formule 1 n’avait vu une course comme celle-ci, une course qui, selon Verstappen, avait été gâchée par des pénalités – quelque chose qu’il a suggéré est un problème dans le sport, pas seulement au GP d’Arabie saoudite.

Informant Verstappen qu’il avait été élu Pilote du jour, l’équipe Red Bull lui a dit : « Je pense que quelqu’un te soutient ici, Max, parce que tu as été élu Pilote du jour. Ce n’est pas la FIA, quelqu’un d’autre vous soutient.

Puis, discutant de son exploit avec la Formule 1, Verstappen a déclaré : « Heureusement, les fans ont l’esprit clair sur la course, car ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable.

« J’essaie juste de courir et ce sport est plus une question de pénalités que de course, donc pour moi, ce n’est pas de la Formule 1.

« Mais au moins les fans ont apprécié et j’ai tout donné aujourd’hui, mais clairement pas assez vite. Mais toujours content de la deuxième.

Verstappen mène toujours le championnat des pilotes, mais entre dans la manche finale au niveau d’Abou Dhabi avec 369,5 points avec Hamilton et n’est devant que grâce à son nombre supérieur de victoires en course.

Et dans la perspective de ce tour très important, Verstappen prédit une finale de saison «excitante».

« Tout au long de la saison, il y a eu des hauts et des bas et nous avons eu de bons moments, de mauvais moments, et maintenant nous entrons dans la course finale à égalité de points », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Donc, en gros, comment nous avons commencé cette saison, bien sûr mon avantage en termes de victoires en course, ce sera excitant et j’espère bien sûr que nous pourrons simplement passer un bon week-end là-bas. »