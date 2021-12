Max Verstappen dit que Mercedes proteste après que le GP d’Abou Dhabi « résume cette saison »

Max Verstappen dit que les protestations que Mercedes a déposées après le Grand Prix d’Abou Dhabi sont typiques de cette saison.

Une voiture de sécurité tardive sur le circuit de Yas Marina a semé le chaos dans les phases finales du Grand Prix d’Abou Dhabi, à un moment où Hamilton était sur le point d’obtenir un huitième record de championnat du monde.

Verstappen s’était arrêté pour des pneus tendres, évitant un chronomètre avec la course neutralisée, tandis que Mercedes gardait Hamilton à l’écart pour maintenir sa position sur la piste.

Au départ, il n’était pas clair si la course reprendrait ou non, mais ce fut le cas, bien que de manière controversée.

Conformément au règlement, Race Control a choisi d’autoriser les voitures doublées à dépasser la Safety Car, mais uniquement celles séparant Verstappen et Hamilton.

Avec une trajectoire dégagée, Verstappen a ensuite dépassé Hamilton dans le dernier tour, s’assurant la victoire et son premier championnat des pilotes.

Cette interprétation de l’article 48.12 faisait partie de l’appel de Mercedes sur le résultat – une décision que Verstappen estime résume une saison de querelles sur et hors piste et de défis réglementaires entre Mercedes et Red Bull.

RUPTURE : Mercedes a déposé deux réclamations auprès de la FIA concernant des infractions présumées à l’article 48.8 et à l’article 48.12 du Règlement Sportif. A suivre…#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Interrogé par Motorsport.com sur ce qu’il pensait de la manifestation, Verstappen a déclaré : « Pas grand chose à dire à ce sujet. Je pense que cela résume aussi un peu cette saison.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a admis qu’il était déçu de voir ce plan d’action de Mercedes, mais a déclaré que l’équipe avait fait confiance à la FIA.

« Nous sommes déçus qu’il y ait eu une protestation, mais nous faisons confiance à la FIA », a-t-il déclaré.

La possibilité que Verstappen ait dépassé Hamilton momentanément derrière la voiture de sécurité faisait également partie de la protestation de Mercedes.

Une fois que les feux se sont éteints pour signaler l’arrivée de la voiture de sécurité, Verstappen et Hamilton ont été côte à côte pendant un certain temps, aucun des deux pilotes ne voulant se faire prendre par l’autre pour ce dernier tour crucial.

Mais avec un net avantage en matière de pneus pour cette tournée finale très importante de Yas Marina, Verstappen a réussi à dépasser, à remporter et à remporter son premier championnat du monde – dans l’état actuel des choses.