Max Verstappen dit qu’il sera “ encore meilleur ” dans une voiture défiant le titre

Max Verstappen pense qu’être dans une bataille pour le Championnat du Monde lui facilitera les choses, ce qui lui permettra de devenir encore meilleur en piste tout au long de la saison.

Bien que le Néerlandais ait été battu par Lewis Hamilton à Bahreïn, Red Bull semblait avoir le package global le plus solide sur la grille – le champion du monde 2016 Nico Rosberg affirmant récemment que Verstappen détenait les “ meilleures cartes ” avant la course de ce week-end à Imola.

Plutôt qu’un défi de titre entrant ajoutant de la pression sur ses épaules, le joueur de 23 ans pense que se battre à l’avant est un meilleur moment que de se battre au milieu de terrain.

“Je pense qu’une fois que vous êtes dans cette position de toute façon, avec une voiture pour vous battre pour le titre, tout devient beaucoup plus facile”, a déclaré Verstappen à Autosport, via Motorsport.com.

«Bien sûr, il y a de la pression pour gagner un championnat, parce que vous vous battez contre d’autres personnes.

«Mais, dans l’ensemble, je pense que c’est une bien meilleure situation, que toujours juste pas. Parce qu’alors, il faut prendre beaucoup plus de risques tout le temps pour essayer d’en tirer un bon résultat.

«Il faut risquer un peu plus dans le premier tour ou dans une certaine zone de la course. Et puis bien sûr, des erreurs peuvent survenir.

«Donc, je suis juste impatient et j’espère bien sûr que j’ai une voiture pour participer à un combat de championnat, parce que c’est là que je pense que je suis encore meilleur, car alors c’est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à gérer. “

Ayant débuté en Formule 1 à Toro Rosso, Verstappen a fait l’expérience de faire partie de la lutte au milieu de terrain dans le sport, avant de se diriger vers Red Bull et de remporter sa première course au sein de l’équipe.

Maintenant qu’il a été en mesure de voir les deux côtés de la médaille dans le sport et se prépare maintenant à une bataille d’une saison pour le titre, il a été en mesure de comparer et de contraster l’approche qu’il doit adopter dans chaque situation.

“C’est très différent [being in a title fight],” il expliqua. «Bien sûr, dans ce scénario, vous n’avez pas besoin de gagner chaque bataille ou course. Mais c’est une chose naturelle.

«Cela ne veut pas dire que [because] Je n’ai pas remporté de titre, par exemple, que je ne comprends pas. Parce que je pense que j’ai remporté de nombreux titres en karting et c’est fondamentalement la même chose – vous choisissez vos batailles.

