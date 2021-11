« Max Verstappen doit gagner l’un des deux derniers GP, c’est aussi simple que ça »

Max Verstappen doit remporter l’un des deux derniers Grands Prix de cette saison pour tenter de remporter le titre, déclare Helmut Marko.

Le pilote Red Bull avait pris 19 points d’avance après avoir remporté le Grand Prix du Mexique devant Lewis Hamilton.

Mais, avec le Britannique remportant les deux prochains, cela fait huit points avec tout pour jouer.

Il reste 52 points disponibles, ce qui signifie que si Hamilton remporte les deux dernières courses, peu importe ce que fait Verstappen, même s’il empêche le pilote Mercedes de marquer le point le plus rapide comme il l’a fait au Qatar, il perdra le titre.

En tant que tel, Marko dit que c’est « simple », le joueur de 24 ans doit remporter une 10e victoire en Grand Prix de la saison pour avoir une chance.

« Nous sommes en avance, mais je ne me sens certainement pas encore à l’aise », a déclaré le conseiller en sport automobile de Red Bull dans une interview avec De Telegraaf.

« Nous devons gagner une des deux dernières courses, c’est aussi simple que cela.

« Tout doit être parfait pendant un week-end.

« C’est seulement entre Max et Lewis, les autres ne sont nulle part. »

Heureux de P2️⃣ et du meilleur tour 👊 Malgré un très bon départ, la victoire était hors de portée, mais nous avons maximisé notre résultat en course. Grâce à une bonne stratégie, nous avons marqué 19 points aujourd’hui. Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout 💪 🇶🇦 #QatarGP pic.twitter.com/YnCL44O50x – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 21 novembre 2021

Le championnat de cette année a été particulier en ce qui concerne le moteur de Mercedes. Alors que l’ICE de l’équipe de Brackley reste la classe du terrain, ce n’est que lorsqu’il est frais dans la voiture.

Le moteur commence rapidement à perdre des performances, ce qui a conduit Mercedes à donner cinq ICE à Hamilton cette saison tandis que Valtteri Bottas en a remporté six.

Le dernier nouveau ICE de Hamilton a été mis dans son W12 au Grand Prix de Sao Paulo, le Britannique passant du 20e au cinquième en qualifications de sprint et du 10e au premier du grand prix.

Marko espère que cela a pris beaucoup de rythme.

« Le moteur d’Hamilton n’aura plus autant de puissance que la semaine dernière au Brésil », a déclaré l’Autrichien.

« De plus, je ne pense pas qu’ils aient utilisé leur aileron arrière « spécial » ici, car la différence de vitesse de pointe était plus petite.

« Nous n’abandonnons pas. »

Mais avec neuf victoires au tableau, beaucoup sont surpris que Verstappen ne mène que de huit points.

Marko dit que c’est parce qu’il a perdu des points aux GP de Grande-Bretagne et de Hongrie, à la fois à la suite d’accidents avec des pilotes Mercedes, et aussi à Bakou lorsqu’il a subi une défaillance de pneu alors qu’il menait.

« Cette année, c’est si souvent différent que prévu », a-t-il ajouté.

« Sur le papier, le circuit au Brésil était notre meilleure chance, mais plus tôt à Austin, on a encore dit à propos de Mercedes et nous avons gagné.

« Max a perdu beaucoup de points à Bakou, Silverstone et Budapest.

« Normalement, le championnat aurait déjà été le nôtre.

« Nous devons nous battre maintenant. Si vous ne supportez pas la pression, vous vous trompez de métier.