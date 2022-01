Max Verstappen donne à Sergio Perez un nouveau surnom après ses exploits à Abu Dhabi

Max Verstappen a surnommé son coéquipier Red Bull Sergio Perez « le ministre de la Défense » après avoir tenu Lewis Hamilton à distance à Abu Dhabi.

Perez menait Hamilton avec des pneus usés après que le pilote Mercedes se soit arrêté lors de la finale de la saison, ce qui a donné à son coéquipier une période cruciale au cours de laquelle il a pu réduire de six secondes l’écart avec son rival pour le titre.

« C’est le ministre de la Défense maintenant », a plaisanté Verstappen en se remémorant l’influence de Perez ce jour-là, lors d’une vidéo de fin de saison avec Red Bull.

Verstappen et le directeur de l’équipe Christian Horner se promenaient dans l’usine Red Bull avec des instantanés de la saison sur les murs, et tout en discutant de la victoire de Perez en Azerbaïdjan, le patron de l’équipe a doublé les éloges du Mexicain.

« Il a été un excellent coéquipier cette année, je pense », a déclaré Horner. « L’ambiance entre vous a été fantastique – il dit que vous lui devez une bière pour Abu Dhabi… »

« Oh, je vais payer beaucoup de bières. Ça va être bien », a rétorqué le nouveau Champion du Monde.

Perez est également monté sur le podium lors de sa course à domicile au Mexique, les célébrations extatiques de son père étant l’un des moments forts du week-end pour les fans.

Verstappen et Horner ont réfléchi au week-end et ont parlé de la passion des fans à domicile pour leur homme, et une finition P3 était la cerise sur le gâteau car il est devenu le premier Mexicain à monter sur le podium lors de sa course à domicile.

« Quand nous sommes arrivés là-bas, les fans étaient déjà vraiment fous », a déclaré Verstappen. « Bien sûr, beaucoup de fans de Checo, mais maintenant, avec Checo dans l’équipe, c’était plein de Red Bull partout.

« Vraiment heureux d’avoir remporté la course, mais j’étais également très heureux de voir Checo sur le podium pour son grand prix à domicile.

« Le père de Checo était en train de célébrer – je pense qu’il est toujours en train de célébrer ! »

Horner a répondu en riant et a ajouté: « Je pensais que quand vous avez trouvé la voiture [to the podium], le père de Checo allait être dans la voiture.

Perez lui-même a admis qu’il devait élever son niveau de jeu et être plus cohérent en 2022, mais le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, pense que la décision de signer Perez pour l’équipe était la bonne chose à faire en raison de la façon dont il s’est comporté aux côtés de Verstappen.