Max Verstappen donne un coup de pied à la voiture avec fureur après s’être écrasé de façon spectaculaire à seulement cinq tours de la victoire au Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan

Max Verstappen est sorti du Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan à seulement cinq tours de la victoire dimanche.

Le Néerlandais est entré dans la course en tant que leader du championnat et semblait prêt à étendre cette avance, mais finira par prendre du retard sur Lewis Hamilton d’ici la fin de la journée.

Verstappen est sorti de la première place après avoir subi une crevaison à l’arrière gauche.

L’échec a envoyé Verstappen dans le mur de béton sur le côté droit de la ligne droite de départ alors qu’il roulait à plus de 200 mph.

Verstappen a pu s’éloigner de l’accident à grande vitesse, donnant un coup de pied au pneu qui avait échoué, avec la voiture de sécurité déployée.

Avec des débris jonchés dans la ligne droite de départ, la course a été signalée par un drapeau rouge au 49e tour sur 51.

Verstappen était furieux

Au moment de la rédaction de cet article, la course reste sous drapeau rouge, les pilotes se préparant à repartir.

A la reprise, Sergio Perez reprendra la tête devant Hamilton et Sebastian Vettel.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

