Max Verstappen en a marre de tout ce « sh*t » en qualifications

Max Verstappen a été frustré après que des drapeaux rouges en fin de Q3 à Bakou lui aient coûté une chance de pole pour le deuxième week-end de course consécutif.

La dernière fois à Monaco, Charles Leclerc détenait la pole provisoire, mais un accident lors de son dernier tour lancé a provoqué la fin de la séance sous les drapeaux rouges, laissant Verstappen parmi les nombreux pilotes qui pensaient que la pole était là pour la prise.

Et ce fut un cas de déjà vu en Azerbaïdjan puisque Carlos Sainz et Yuki Tsunoda se sont écrasés en fin de Q3, tandis que Leclerc était à nouveau en pole provisoire. Tout comme à Monaco, les drapeaux rouges sont sortis, la séance s’est terminée et Leclerc avait signé deux pôles consécutifs pour Ferrari.

Naturellement, ces incidents mettent à rude épreuve la patience de Verstappen.

“Juste une qualification stupide pour être honnête, mais de toute façon c’est ce que c’est”, a-t-il déclaré à Sky F1 après la Q3.

“Toujours en P3, nous avons une bonne voiture, je pense qu’une bonne reprise de la FP3 bien sûr, tout se passait bien. Mais toute cette merde arrive tout le temps.

“C’est juste malheureux, c’est un circuit urbain donc ces choses peuvent arriver, et comme je l’ai dit, notre voiture est forte donc j’espère juste que demain dans la course nous pourrons prendre soin de nos pneus et marquer de bons points.”

Le remorquage est une partie très importante du départ de la course à Bakou dans cette ligne droite monstrueuse, et même si Verstappen aurait aimé partir plus haut que P3, il sait que tout est encore à jouer dimanche.

“Nous sommes toujours là-haut, bien sûr, j’aurais aimé commencer un peu plus loin, mais tout reste à jouer”, a-t-il expliqué.

“Comme vous pouvez le voir en qualifications, il se passe beaucoup de choses, alors peut-être que ces choses peuvent se reproduire en course.

“Espérons un bon départ et nous verrons à partir de là.”

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a compris la frustration de Verstappen, ayant vu son pilote devenir violet dans les secteurs 1 et 2 lors de sa dernière tentative de pole.

“C’était frustrant, mais c’est la même chose pour tout le monde, ils n’ont pas fait ce deuxième tour”, a-t-il déclaré.

« Mais au moins sur ce circuit, vous pouvez dépasser. La frustration de Max, je pense qu’il savait qu’étant devenu violet dans le secteur 1, secteur 2, qu’il y avait un meilleur tour là-dedans, il semblait qu’il prendrait également un remorquage d’Alonso à la fin du tour.

“Mais nous ne le saurons jamais maintenant.”

