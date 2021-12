Max Verstappen en pole alors que Lewis Hamilton cherche à remporter un huitième record de championnat du monde, Nikita Mazepin exclu avec COVID-19

La course au titre de Formule 1 devrait se dérouler ce week-end alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen font face à une fusillade directe pour le championnat des pilotes.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi est la dernière course de la saison et il devrait en être une pour les âges alors que Mercedes et Red Bull s’affrontent une dernière fois.

Hamilton a gagné en Arabie saoudite pour égaliser les points avec Verstappen

Hamilton est à une courte distance d’un huitième titre de pilote historique, tandis que Verstappen cherche désespérément à mettre fin à la série de quatre années de victoires successives de son rival avec son premier.

L’icône britannique Hamilton a remporté les trois dernières courses au Brésil, au Qatar et en Arabie saoudite pour se hisser au niveau d’Abou Dhabi aux points avec le Néerlandais.

Cette saison a été l’une des plus excitantes de mémoire récente et les fans espèrent une finale appropriée aux Émirats arabes unis.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi devrait débuter à 13 heures, heure du Royaume-Uni, avec Max Verstappen en pole position, Hamilton 2ndVerstappen et Hamilton à égalité avec 369,5 points avant la course finale, mais le pilote Red Bull est en tête avec 9 victoires contre 8 pour le Britannique. .Nikita Mazepin exclu de la course avec COVID-19talkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous