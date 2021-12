Max Verstappen en pole position pour le champion du Grand Prix d’Abu Dhabi

Max Verstappen débutera l’épreuve de force pour le titre de champion du monde en pole position à Abu Dhabi, juste devant Lewis Hamilton – mais avec les grands rivaux sur différents composés de pneus.

Le Néerlandais, qui est à égalité de points avec le champion en titre mais a l’avantage grâce à une victoire de plus cette année, a bénéficié d’un superbe remorquage de son coéquipier Red Bull Sergio Perez lors de son premier tour lancé en Q3.

Mais Verstappen démarre avec des pneus tendres par rapport à Hamilton avec les médiums, ce qui créera une stratégie intrigante entre leurs équipes respectives – en supposant toujours, bien sûr, que le duo n’entre pas en contact dans le premier virage à Yas Marina.

Avant les qualifications, des travaux urgents ont été effectués chez Red Bull sur l’aileron arrière de Verstappen, le patron de l’équipe, Christian Horner, déclarant à Sky F1 qu’ils étaient presque au «niveau de Monza» d’appui pour essayer d’éliminer tout déficit de rythme pour Mercedes le long des lignes droites.

Cela avait été évident dans les FP2 et FP3, mais les RB16B de Verstappen et Sergio Perez étaient prêts à partir à temps avec le duo parmi les premiers pilotes à prendre la piste alors que le soleil commençait à se coucher sur ce circuit nouvellement remodelé. .

C’était le premier sang pour Hamilton, dont le premier tour lancé était quatre dixièmes plus rapide que celui de Verstappen, et Bottas n’était qu’à un dixième de son coéquipier pour donner des indications précoces qu’un verrouillage de la première ligne Mercedes pourrait être à l’ordre du jour.

Alors que la piste continuait à rouler et que la température baissait avant la soirée, la séance a été signalée par un drapeau rouge avec moins de sept minutes à jouer alors que Haas de Mick Schumacher a sauté sur une borne de marquage dans le dernier virage qui a ensuite été touchée par la McLaren de Lando Norris. Les premières indications étaient que le tour « chaud » de personne n’avait été affecté et la séance a rapidement repris lorsque la borne desserrée avait été récupérée.

Sebastian Vettel était mécontent qu’Esteban Ocon ait compromis l’un de ses tours lancés et que le quadruple ancien champion du monde se soit retrouvé dans la zone de largage à l’entame des phases finales, mais l’Allemand s’est frayé un chemin aux dépens du duo Williams Nicholas Latifi et George Russell.

Le Britannique a exprimé son mécontentement à la radio de l’équipe quant à la façon dont sa session avait été planifiée, étant surqualifié par son coéquipier lors de sa dernière course avant de rejoindre Mercedes pour l’année prochaine.

La carrière de qualification de Kimi Raikkonen en F1 s’est également terminée en Q1, avec la sortie prévisible du duo Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin, mais le collègue du Finlandais Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, a réussi son chant du cygne pour l’équipe.

Sortie en Q1 : Latifi

Russel

Räikkönen

Schumacher

Mazepin Cela complète une série de sorties de Q1 pour Mazepin lors de sa saison recrue.#F1 🇦🇪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/dl6VIj5VR3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 décembre 2021

En Q2, les quatre voitures Mercedes et Red Bull sont sorties de leurs garages voisins avec des pneus à mélange moyen et lors de leurs premiers tours respectifs, Hamilton était plus rapide dans les trois secteurs que Verstappen – mais le Red Bull n’a terminé qu’à quatre millièmes de seconde. , avec Bottas également dans le coup.

Cependant, ils ont tous été éclipsés par Carlos Sainz de Ferrari, qui a dominé la feuille de temps alors qu’un problème plus préoccupant se posait pour Verstappen – il s’est bloqué dans le virage 1 et a crevé ses pneus, qui auraient pu être ceux sur lesquels il allait commencer. le grand prix.

Le pilote de 24 ans est revenu sur le circuit avec des pneus tendres alors que les tours de piste ressemblaient à une course, avec des pilotes se battant pour la position, le résultat étant que Verstappen et Perez, également sur le caoutchouc marqué de rouge, sont passés premier et deuxième. Cela signifiait que les deux voitures Red Bull démarreraient sur les softs, les envoyant dans une direction différente de celle de Mercedes sur le plan stratégique.

Vettel, qui a décrit la file d’attente pour commencer les tours « chauds » comme un « carnage » sur la radio de l’équipe, a été le plus lent en Q2. qui avait signalé un problème de freinage – et Fernando Alonso.

Ce trafic à la fin du Q2 était de la folie, beaucoup de pilotes mécontents là-bas, et un autre « gentleman’s agreement » soudainement oublié !#F1 🇦🇪 #AbuDabhiGP – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 décembre 2021

Horner a révélé à Sky Sports qu’il y avait eu « 50-50 » à propos de Red Bull qui voulait commencer la course avec des pneus tendres et que le verrouillage leur avait « forcé la main », leur offrant des « opportunités stratégiques » dans ce qui est traditionnellement un. arrêter la course.

Au début de la Q3, Perez a reçu l’ordre de son ingénieur de course Hugh Bird de rester à l’écart de Verstappen sur la route, puis de « le laisser rattraper son retard », donnant au Néerlandais le remorquage dans la ligne droite. Cela a fonctionné à merveille, Hamilton n’ayant pas pu se situer à moins d’une demi-seconde du premier tour lancé de Verstappen qui l’a placé en pole provisoire.

Mercedes a dû réfléchir rapidement s’ils voulaient reproduire l’effet de sillage lors de la deuxième manche, mais ils ont choisi de ne pas le faire, Hamilton devant Bottas sur la piste, mais le septuple champion du monde n’a pas pu s’approcher à moins de trois dixièmes du temps de Verstappen – mettant le les prétendants au titre se côtoient à nouveau au premier rang, mais avec des pneus différents.