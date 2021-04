Max Verstappen en tant que champion rendrait Franz Tost “ très heureux ”

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, espère que Max Verstappen pourra apporter des changements à la Formule 1 cette saison et devenir champion du monde.

Cela fait longtemps que Red Bull n’a pas connu de succès dans les championnats pilotes ou constructeurs. Vainqueur de quatre doubles de titres consécutifs entre 2010-13, la course de Red Bull a été interrompue par Mercedes en 2014 et la formation allemande n’a pas regardé en arrière depuis.

Mais sur une série de sept titres pilotes et constructeurs d’affilée, il semble que Mercedes ait maintenant un sérieux challenger entre les mains dans Red Bull alors qu’ils cherchent à étirer leur séquence à huit.

Sir Lewis Hamilton a commencé sa dernière défense de titre avec la victoire au Grand Prix de Bahreïn alors qu’il avait presque ignoré la menace de Verstappen, mais avec 22 autres courses à venir, le Néerlandais semble très à la recherche d’un premier championnat du monde de son carrière.

Et Tost, qui a supervisé Verstappen à Toro Rosso lors de son entrée en Formule 1, n’aimerait rien de plus que de voir son ancien pilote devenir champion cette saison.

«Je serais vraiment heureux si c’était Max Verstappen et s’il y avait un changement dans le championnat du monde», a-t-il déclaré à SPEEDWEEK.com.

«Red Bull Racing-Honda a vraiment une chance cette fois.»

Avec 23 courses qui seront disputées au cours de la campagne 2021, toute poursuite du titre réussie nécessitera un nouveau standard de cohérence en Formule 1.

Beaucoup s’attendaient à ce que la majeure partie de la tension soit ressentie par l’équipage travaillant pour les équipes, mais Tost a déclaré qu’il n’était pas affecté par l’augmentation du calendrier. Il serait content de n’importe quel nombre de courses si tout se passait bien pour son équipe.

«Les courses ne me dérangent pas, elles pourraient être encore plus», dit-il.

«Tout dépend de la compétitivité de la voiture. Si nous sommes bons, tout est vraiment amusant, je ne me sens pas fatigué. Ce qui est mauvais, c’est que quand rien ne se passe, cela devient plus fatigant pour tout le monde.

Imola accueillera la deuxième manche de la saison de Formule 1 2021, la première course à domicile de la campagne pour AlphaTauri.

“Il est décevant qu’il ne soit pas possible pour toute l’équipe de visiter la piste de course, cela signifie qu’il manque un facteur important de motivation et d’expérience car il n’y a pas de spectateurs”, a expliqué Tost.

«Mais bien sûr, l’équipe de course fait un effort particulier dans le Ferrari Autodrom.»

