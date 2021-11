Max Verstappen en tête des essais du Grand Prix du Mexique

Max Verstappen a dominé les deuxièmes essais du Grand Prix du Mexique avec une marge considérable, signe de mauvais augure pour le week-end.

Valtteri Bottas et Lewis Hamilton étaient des P2 et P3 relativement éloignés de leurs tours les plus rapides, avec le favori à domicile Sergio Perez en quatrième position.

Les deux meilleures équipes étaient bien en avance sur le reste du peloton, seuls les deux pilotes Mercedes étant capables de rester à moins d’une seconde de la paire Red Bull en FP2.

Après qu’une partie de la poussière autour de l’Autodromo Hermanos Rodriguez ait été nettoyée en FP1, les pilotes se sont entassés sur la piste pour entamer leurs premiers tours sur une surface plus propre et plus adhérente – avec une grande file d’attente se formant dans la section du stade avant de commencer leurs tours de piste.

Verstappen était dans le rythme rapidement, tournant une demi-seconde plus vite que quiconque lors de sa première manche. Hamilton n’a pas pu obtenir une course propre, cependant, car il s’est retrouvé trop près pour être à l’aise avec l’Alfa Romeo pour Kimi Raikkonen au virage 4, ce qui a obligé le pilote Mercedes à abandonner son effort initial.

Après que Mercedes ait pris l’avantage en FP1, les deux Red Bull se sont retrouvés en tête du classement dès le début des deuxièmes essais.

Les deux voitures Mercedes avaient subi un gros blocage en direction du virage 1 lors des premiers essais, et elles ont fait la même chose alors que les deux pneus avant se sont bloqués alors que Hamilton et Bottas ont freiné à partir de 210 mph, les amenant à prendre l’herbe et à se déplacer autour du borne au virage 3 pour revenir sur la piste.

Verstappen a continué d’améliorer sa propre référence, avec un 1:17.920 se plaçant 0,764 s devant Perez en P2, et 1,059 s devant Lando Norris en troisième.

George Russell était la seule personne à ne pas avoir effectué de tour au début, souffrant d’un problème de boîte de vitesses qui l’a laissé rouler sur la piste en cinquième vitesse, forçant le pilote Williams à retourner dans son garage et, finalement, a mis fin à sa session.

George Russell est le dernier pilote en piste en FP2, puis rencontre des problèmes de boîte de vitesses lors de son tour de sortie 😩#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/KLVQesFnrR – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 novembre 2021

Daniel Ricciardo a également été arrêté par un problème de boîte de vitesses en FP2, avec sa McLaren coincée dans le garage et l’obligeant à regarder de côté.

Pour ceux qui restaient en course, cependant, les simulations de qualification ont commencé à l’approche du point médian de la pratique. Hamilton a battu le temps de Verstappen d’un dixième, mais le Red Bull l’a suivi de l’autre côté de la ligne et est allé 0,509 seconde plus vite que son rival pour le titre, dans une sorte de déclaration du leader du championnat du monde.

Les bords de la voiture de Hamilton l’ont vu se débattre avec des survirages dans le secteur intermédiaire, ce qui l’a vu perdre la majorité de son temps face à son rival au titre au cours d’un tour lancé, ce qui l’a amené à demander à Mercedes de peaufiner sa voiture et d’améliorer son set. -en haut.

De l’autre côté du garage, Bottas s’est rapidement mis au dessus de son coéquipier – mais le Finlandais était toujours à plus de quatre dixièmes de Verstappen en tête des feuilles de temps.

Mais comme c’est généralement le cas lors des deuxièmes essais, l’attention s’est tournée vers les simulations à long terme pour les pilotes alors qu’ils recueillaient des données pour la course du dimanche, en roulant avec une charge de carburant élevée.

Nicholas Latifi a failli suivre l’exemple de Charles Leclerc et Perez du FP1 en heurtant le mur au virage 16 après avoir perdu de l’adhérence, mais le pilote Williams a réussi à rater de peu un impact et une soirée de réparations pour ses mécaniciens.

Au classement, cependant, derrière les quatre premiers, Carlos Sainz a complété le top cinq dans sa Ferrari, avec Pierre Gasly, Leclerc, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel et Fernando Alonso remplissant le reste du top 10.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1:17.301 28 tours

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.424s 31 tours

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.509s 26 tours

4 Sergio Perez Red Bull 0.570s 26 tours

5 Carlos Sainz Ferrari 1.017s 29 tours

6 Pierre Gasly AlphaTauri 1.128s 29 tours

7 Charles Leclerc Ferrari 1.304s 28 tours

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.343s 31 tours

9 Sebastian Vettel Aston Martin 1.380s 32 tours

10 Fernando Alonso Alpine 1.431s 27 tours

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.540s 25 tours

12 Lando Norris McLaren 1.678s 27 tours

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.926s 31 tours

14 Esteban Ocon Alpine 2.130s 37 tours

15 Daniel Ricciardo McLaren 2.220s 7 tours Pneus durs

16 Mick Schumacher Haas 2.319s 30 tours

17 Lance Stroll Aston Martin 2.429s 36 tours Pneus Medium

18 Nicholas Latifi Williams 3.519s 17 tours Pneus médium

19 Nikita Mazepin Haas 4.280s 28 tours Pneus moyens

20 George Russell Williams AUCUNE HEURE FIXÉE