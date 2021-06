Max Verstappen en tête du Red Bull Ring

in

Max Verstappen a été le plus rapide en FP1 pour le Grand Prix de Styrie après avoir réalisé un temps au tour de 1.05.910, reprenant là où il s’était arrêté au Paul Ricard le week-end dernier.

Le leader du championnat a dominé la séance du pilote AlphaTauri Pierre Gasly, qui a pris une impressionnante deuxième place, tandis que Lewis Hamilton a dû se contenter de la troisième place.

Hamilton était plus de quatre dixièmes plus lent que Verstappen, avec Valtteri Bottas juste de retour de son coéquipier en quatrième position, malgré des temps rapides dans les premier et deuxième secteurs.

Verstappen a remporté deux fois ce circuit dans le passé, tandis que Hamilton et Bottas ont chacun remporté une victoire ici l’an dernier.

Yuki Tsunoda a réalisé une bonne séance en cinquième, un début très prometteur pour AlphaTauri qui aimerait beaucoup impressionner sur ce circuit en particulier.

Fernando Alonso a terminé sixième dans une séance où il semblait pousser fort sur le circuit pittoresque, avec Esteban Ocon septième et Lance Stroll huitième.

Antonio Giovinazzi a terminé neuvième, Charles Leclerc complétant le top 10, un bon départ pour l’homme Ferrari espérant se remettre d’un Grand Prix de France très décevant.

Carlos Sainz était 11ème, l’Espagnol subissant une vrille à la sortie du virage 1 à mi-séance, tandis que Daniel Ricciardo menait la McLaren 12ème.

Sergio Perez était 13e après un départ décevant pour l’homme Red Bull, avec Sebastian Vettel 14e.

George Russell menait Williams 15e, avec Lando Norris 16e, Nicholas Latifi 17e et Mick Schumacher 18e.

Robert Kubica a eu un premier tour en remplaçant Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo et a terminé 19e, tandis que Nikita Mazepin 20e.