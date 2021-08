Max Verstappen : “Encore une fois sorti par une Mercedes…”

Max Verstappen a déploré un autre accrochage avec une voiture Mercedes alors qu’il perdait son avance au championnat du monde lors du Grand Prix de Hongrie.

Verstappen, juste un week-end de course après sa collision dramatique au premier tour avec Lewis Hamilton à Silverstone, s’est retrouvé victime d’une autre collision causée par une voiture Mercedes – cette fois Valtteri Bottas qui a éclaté beaucoup trop tard sur une surface mouillée avant le virage 1 au Hungaroring.

Le Néerlandais a subi d’importants dommages à la barge et a dû se battre par l’arrière pour gagner un point solitaire après une course chaotique à Budapest.

À l’approche de la pause estivale, Verstappen se retrouve désormais à six points de Lewis Hamilton au classement du Championnat du monde, tandis que Mercedes compte désormais 10 points d’avance dans la bataille des constructeurs.

“Encore une fois sorti par une Mercedes…”, était la ligne d’ouverture de Verstappen vers Sky F1 dans le paddock du Hungaroring.

« Et à partir de là, il me manquait tout mon côté de la voiture – toute la zone de la barge. Et le sol a également été endommagé.

« Pour être honnête, il était impossible de conduire. J’ai quand même fait de mon mieux et j’ai quand même marqué un point donc… c’est au moins quelque chose mais bien sûr ce n’est pas ce que nous voulons.

Lorsqu’on lui a demandé comment il allait se relever pendant les vacances d’été et s’il devait se réinitialiser, Verstappen a répondu : « Non, il ne s’agit pas de [a reset. This moment doesn’t do anything, it’s just disappointing.

“I know that we will go again after the break and I’ll be there again and I will try my very best. Of course I hope my car will be competitive but we will find out.

“There’s a lot of freak moments at this time which has cost us a lot of points. Of course Mercedes are very quick but we will never give up.

“We have to focus on ourselves and keep pushing, then see where we end up.”

Bottas has been hit with a five-place grid penalty for the next race after the summer break in Spa, while Lance Stroll was also slapped with the same punishment for causing another incident in a chaotic opening lap.