Max Verstappen encouragé par un rythme de longue durée «compétitif» à Abu Dhabi

Alors qu’il était en retard sur un tour en FP2, Max Verstappen a parlé positivement de la façon dont sa Red Bull a géré un relais plus long.

Le leader du Championnat du monde a dominé la première séance d’essais vendredi, mais s’est retrouvé six dixièmes plus lent que son rival pour le titre Lewis Hamilton lors de leurs simulations de qualification en FP2.

Mais lors de leurs essais de longue haleine, Verstappen et les pilotes Mercedes tournaient sur un pied d’égalité. En conséquence, le Néerlandais a déclaré qu’il était satisfait de cet élément de sa performance, mais qu’il devait juste essayer d’extraire plus de vitesse sur un tour.

« Nous sommes encore en train d’apprendre et de comprendre certaines choses. Mais bien sûr, il est clair que le court terme ne s’est pas déroulé comme prévu, manquant un peu de rythme », a-t-il déclaré après l’entraînement, selon Sky F1.

« Mais je pense que les longs runs étaient un peu plus compétitifs, donc c’est aussi important. »

Le circuit de Yas Marina a subi d’importants changements dans le temps pour la course de cette année, avec des temps au tour environ 11 secondes plus rapides que ceux obtenus avec l’ancien tracé l’année dernière.

Un long virage à gauche incliné a remplacé la chicane en trois parties à la fin de la ligne droite arrière et d’autres virages ont été ouverts, conduisant à une vitesse moyenne beaucoup plus élevée au cours d’un tour – et Verstappen a déclaré qu’il appréciait les ajustements fabriqué.

« Je pense que cela rend la conduite un peu plus amusante », a-t-il déclaré. « Je veux dire, en général, les virages plus rapides sont plus amusants, surtout dans le dernier secteur.

« C’était toujours un peu serré, hors carrossage – c’est toujours hors carrossage, mais au moins le rayon est un peu plus rond, donc je pense qu’ils sont positifs. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a fait écho à la positivité de Verstappen concernant la vitesse de l’équipe au cours d’un relais, mais a admis que l’équipe aura une longue nuit à venir pour réduire l’écart avec Mercedes en qualifications samedi.

« Nous avons beaucoup de données, nous avons certaines zones de la voiture que nous devons nettoyer pendant la nuit, donc ça va être une longue soirée certainement ici et retour à Milton Keynes », a déclaré Horner.

«Je pense que le rythme à long terme semblait assez raisonnable; nous devons juste faire le tri entre les courts runs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la vitesse des rivaux de son équipe ce week-end, Horner a souligné qu’ils semblaient plus rapides sur la majorité du tour – mais il n’a pas exclu une riposte de Red Bull samedi et dimanche.

« [Mercedes] semblent très compétitifs ici, certainement dans les deux premiers secteurs », a-t-il ajouté. « Je pense [in] secteur trois, on y revient, mais je pense que le mal est fait dans les deux premiers secteurs.

« Mais nous avons encore 24 heures pour trouver une meilleure configuration et un peu plus de rythme. »