Max Verstappen entre en collision avec Lewis Hamilton et s’écrase au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1

Max Verstappen est sorti du Grand Prix de Grande-Bretagne dans le premier tour suite à une collision avec Lewis Hamilton.

Hamilton a plongé à l’intérieur de Verstappen à l’entrée de Copse à 180 mph, le pilote Mercedes marquant l’arrière de la Red Bull de son rival.

Verstappen a été envoyé hors de contrôle et s’est écrasé contre le mur, mais a émergé de sa voiture.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

