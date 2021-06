Max Verstappen entretient toujours de bonnes relations avec Daniel Ricciardo

in

Max Verstappen a parlé de la relation solide qu’il entretient toujours avec Daniel Ricciardo, le couple pouvant parler de plus que de la Formule 1.

Les anciens coéquipiers de Red Bull vivent à proximité les uns des autres et entretiennent des relations depuis que l’Australien a quitté l’équipe en 2019.

La paire a eu quelques incidents sur la piste dans leur temps partageant le même garage – s’écrasant à Bakou ainsi que Verstappen coupant son coéquipier en Hongrie, ce qui a conduit Ricciardo à appeler le pilote junior un ‘f ** *ment mauvais perdant’ à l’époque.

Depuis le départ de Ricciardo, ni Pierre Gasly ni Alex Albon n’ont pu suivre le Néerlandais et ont été rapidement écartés car ils ne pouvaient pas suffisamment défier leur coéquipier.

Malgré cela, ses anciens collègues ont toujours fait l’éloge du mercuriel Verstappen en public, malgré la pression de ne pas être à la hauteur de la référence qu’il a établie au sein de l’équipe Red Bull.

“Je pense que j’ai bon cœur”, a-t-il répondu à Sky Italia en riant lorsqu’on l’a interrogé sur sa personnalité, après les éloges sur sa nature de la part d’anciens coéquipiers.

« Je me suis toujours bien entendu avec eux. Ce sont des gars très sympas et je pense que nous sommes tous motivés aussi. Sur la piste, bien sûr, nous voulons toujours nous battre, mais en dehors de la piste, nous pouvons tout autant nous amuser.

Son coéquipier actuel, Sergio Perez, a parlé positivement de l’éthique de travail de Verstappen, affirmant qu’il ne prend pas un jour de congé dans sa quête de progrès.

Pendant les temps d’arrêt qu’il prend, cependant, le joueur de 23 ans dit qu’il aime passer du temps avec son voisin proche Ricciardo.

“Parce que [Ricciardo and I] les deux vivent à Monaco, vous vous voyez un peu plus bien sûr », a ajouté le Néerlandais. « Nous voyageons souvent ensemble sur les circuits et partageons un avion, par exemple.

« Ensuite, nous ne parlons pas seulement de Formule 1. Nous pouvons aussi parler d’autres choses. En fin de compte, la Formule 1 fait partie de votre vie, mais ce n’est pas tout. »

