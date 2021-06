Max Verstappen espère que le “grand” Sergio Perez restera son coéquipier

in

Max Verstappen pense que Sergio Perez a été « génial » depuis qu’il a rejoint Red Bull et espère qu’il restera dans l’équipe.

Le Mexicain est devenu de Verstappen quatrième coéquipier chez Red Bull après avoir remplacé Alex Albon à la fin de la campagne 2020.

Il a généralement bien démarré la vie avec sa nouvelle équipe, s’imposant à Bakou et montant également sur le podium au Paul Ricard.

Cependant, Perez n’ayant reçu qu’un contrat d’un an lors de son arrivée, ce n’est pas encore une garantie qu’il conservera son siège pour l’année prochaine.

Verstappen espère vraiment qu’il le fera.

« Tout se passe très bien ! le Néerlandais a déclaré aux journalistes en Autriche.

« Bien sûr, je connaissais Checo [Perez] avant, mais pas en tant que coéquipier donc, bien sûr, toujours un peu différent. Mais, je pense que jusqu’à présent, ça a été génial.

“Et être capable de travailler ensemble dès le départ, vous savez, pour obtenir les meilleurs résultats pour l’équipe, c’est ce que vous voulez. Donc, bien sûr, je voudrais que cela continue.

«Et oui, c’est un excellent coéquipier. Et on peut aussi bien s’amuser. Vous savez, nous n’avons pas besoin de toujours parler de voitures, de réglages, etc.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

La victoire de Verstappen la dernière fois en France lui a donné une avance décente de 12 points dans le combat pour le titre avec Lewis Hamilton, et Perez y a joué un grand rôle.

Lorsque le Néerlandais s’est arrêté pour la deuxième fois, Mercedes a décidé de ne pas emboîter le pas car leurs pilotes rejoindraient Checo, et ils ne savaient pas à quelle vitesse ils pourraient le dépasser.

C’est la première fois depuis le départ de Daniel Ricciardo que le deuxième Red Bull est constamment là-haut pour aider Verstappen à combattre ses rivaux, et il pense que c’est particulièrement important étant donné qu’ils ont la voiture capable de le faire maintenant.

“Avant, nous n’avions pas la voiture pour les combattre, donc vous pouviez faire ce que vous voulez”, a ajouté Verstappen à propos de Mercedes.

« Je veux dire, faites trois arrêts, mettez les pneus arrière sur l’avant, rien ne va vraiment changer.

« Alors maintenant, nous avons la voiture pour vraiment les combattre. Et, bien sûr, c’est super important d’être là-haut avec deux voitures. Et c’est exactement ce que nous faisons maintenant à Bakou et au Paul Ricard.

« Il sera donc crucial pour les constructeurs également de maintenir cela jusqu’à la fin de l’année. »

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !