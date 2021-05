Max Verstappen espère une solution sur le problème des limites de piste en Formule 1

Max Verstappen espère trouver une solution au problème actuel des limites de piste en Formule 1, ayant enfreint les règles cette saison.

Le Néerlandais a supprimé des temps au tour à Imola et Portimao, ce qui aurait été assez bon pour la pole position à ces deux occasions, et il souhaite que la Formule 1 clarifie la façon dont les limites de piste sont contrôlées à l’avenir. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que les règles de limite de piste avaient été «brutales» pour son équipe jusqu’à présent en 2021.

Avec des limites variant à différents virages sur les circuits cette saison, le joueur de 23 ans veut voir un compromis selon lequel les bords de piste sont imposables avec des «limites strictes» telles que des pièges à gravier et des bordures différentes.

“Je pense que nous devons trouver une solution, bien sûr, je comprends certaines pistes que nous courons avec le MotoGP et bien sûr, ils veulent des bordures un peu différentes de ce que nous aimons”, a déclaré Verstappen aux journalistes avant le Grand Prix d’Espagne.

«Mais je pense que nous avons besoin d’une voie intermédiaire qui fonctionne pour les deux, car avec notre vitesse dans les virages, nous pouvons en gros abuser de toute la piste avec l’adhérence que nous avons avec les voitures, ce qui rend parfois vraiment difficile de vraiment juger des limites de la piste.

«De mon côté, je pense que nous devrions essayer de mettre un peu plus de gravier en place – mais parfois ce n’est pas ce que veulent les pistes, car avec les jours de piste, les gens partent et le gravier se met en route et ils doivent le nettoyer et cela coûte. de l’argent pour le remettre en place.

«Mais je pense que c’est parfois un peu déroutant [looking] de l’extérieur où certains endroits vous [can] courir sur le trottoir, certains endroits sont surveillés sur la ligne blanche.

«Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux en nous assurant qu’il y a une limite stricte où vous sortez d’un trottoir ou quoi que ce soit.»

Avec seulement de belles marges séparant Mercedes et Red Bull jusqu’à présent cette saison, Verstappen dit qu’il doit en partie ses transgressions à ses tentatives de se battre chaque milliseconde contre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

«J’essaie juste de tout faire sortir de la voiture quand nous ne sommes pas au même niveau que Mercedes», a-t-il raisonné.

«Je peux aussi facilement ne pas être sur le sujet de l’utilisation des limites de piste ou autre, mais ensuite je suis assez confortablement derrière la Mercedes, ce que je n’aime pas.

«J’essaie toujours d’en tirer le meilleur résultat possible. Mais oui, je suis passé deux fois en dehors de la limite de la piste où cela m’a coûté une pole et un tour le plus rapide, mais c’est aussi parce que je ne me contente pas de deuxième ou troisième.

