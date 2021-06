“Max Verstappen est absolument serein, Merceced en lambeaux”

Max Verstappen, 18 points d’avance au championnat des pilotes, a l’air “absolument serein” alors que Mercedes roule “en lambeaux”.

C’est l’opinion de l’ancien pilote devenu commentateur Martin Brundle après la victoire catégorique du pilote Red Bull au Grand Prix de Styrie.

Verstappen a décroché sa quatrième victoire de cette saison au Grand Prix de Styrie, la première du programme double du Red Bull Ring.

Il a couru jusqu’au drapeau à damier 36s devant son rival pour le titre Lewis Hamilton, bien que le pilote Mercedes – concédant la deuxième place était le mieux qu’il pouvait faire ce jour-là – a fait un deuxième arrêt au stand pour viser le point du tour le plus rapide.

La victoire de dimanche signifie que Verstappen a non seulement renforcé son avance au classement des pilotes, mais a également remporté la quatrième victoire consécutive de Red Bull, la première fois que l’équipe y parvient depuis 2013.

Brundle ne tarit pas d’éloges sur le joueur de 23 ans.

“Le jeune Néerlandais semble dans une forme absolument sereine et suprême”, a-t-il écrit dans sa dernière chronique Sky Sports. « Il est si calme, entièrement confiant en ses propres capacités, et maintenant aussi en la vitesse de sa voiture.

« Il est excellent en qualifications, livrant deux tours assez bons pour la pole position samedi. Il démarre bien, gère les pneus et la stratégie au besoin, et sort ses coudes dans les combats de roue à roue lorsque cela est nécessaire.

“Il ne prend des risques maintenant que lorsque les récompenses sont critiques et qu’elles en valent la peine.”

Le fait que Red Bull ait actuellement le meilleur package est également un bonus pour le Néerlandais.

“À moins que Mercedes n’ait emballé sa baguette magique en fibre de carbone, vous vous attendez à ce que Verstappen gagne à nouveau à moins que le contact, la météo ou le manque de fiabilité ne deviennent un facteur”, a ajouté Brundle.

“Même alors, Max est tout aussi brillant sous la pluie que Lewis.

« Le Red Bull peut transporter un aileron arrière moins apparent et donc moins de traînée et des vitesses de pointe plus élevées, tout en étant plus doux avec ses pneus sur les longs trajets. C’est une combinaison puissante, surtout entre les mains de Verstappen.

Ironiquement, l’ancien pilote estime que Verstappen est également aidé par les années de domination de Mercedes.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

“Mercedes a été si dominant tout au long de l’ère des groupes motopropulseurs hybrides de sept ans qu’ils n’ont pas eu besoin d’insister absolument sur les détails pour rattraper leur retard et avoir une chance de gagner des courses”, a déclaré Brundle.

« Ils couraient principalement eux-mêmes et ils pouvaient donc laisser une marge sur les arrêts aux stands, la stratégie, le choix des pneus, etc.

« Je ne dis pas qu’ils étaient en croisière, loin de là, et qu’ils ont eu Ferrari et Red Bull derrière eux et même devant eux périodiquement.

“Mais soudain, ils sont l’équipe en train de rattraper leur retard et ils ont l’air un peu en lambeaux ici et là en termes de ne rien laisser sur la table tout au long d’un événement de F1.

“J’ai souvent dit que lorsque deux grands pilotes s’affrontent pour une campagne de championnat, ils élèvent généralement leur jeu à un niveau supérieur, et nous le constatons certainement.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.