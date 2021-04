“ Max Verstappen est définitivement plus rapide que Hamilton ”

Max Verstappen a un meilleur contrôle de la voiture que Lewis Hamilton et est également plus rapide que son rival au titre, déclare Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

C’est à Red Bull de lui donner une voiture capable de le prouver au monde.

Deux courses dans cette saison et le combat pour le championnat 2021 s’annonce comme une épopée avec Verstappen cherchant à mettre fin à la course de Hamilton vers un huitième titre mondial sans précédent.

Les deux protagonistes ont chacun remporté une victoire en course, Hamilton l’emportant à Bahreïn avant que Verstappen ne remporte la victoire à Imola. Dans les deux courses, l’autre était deuxième.

Hamilton, cependant, mène le championnat après avoir marqué le point du meilleur tour au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

“Les deux décideront du titre entre eux”, a déclaré Marko à F1-Insider.com. «Ils sont à la hauteur des yeux mais bien en avance sur tout le monde.

«Si nous pouvons continuer à livrer une voiture qui suivra Mercedes, Max peut le faire.

«Dans tous les cas, ce sera extrêmement excitant.»

Cette saison est, au moins basée sur les deux premières courses, la première fois que la Formule 1 a la joie de voir Verstappen affronter Hamilton à égalité.

Le RB16B de Red Bull et sa philosophie à haut râteau se révèlent être à la hauteur du W12 de Mercedes et de sa conception à bas râteau.

Cela signifie que c’est aux pilotes de faire la différence, avec Marko convaincu que son pilote est plus rapide que Hamilton et que le Britannique a juste plus d’expérience.

Mais même cela, estime-t-il, ne comptera pas tant que Verstappen continue de perfectionner son art.

«En ce qui concerne le contrôle de la voiture et la vitesse, Max est définitivement en avance», a déclaré Marko.

«Mais Lewis a plus d’expérience. C’est toujours dans la balance pour le moment. »

Mais il a ajouté: «Max apprend quelque chose de nouveau à chaque course. Il est encore jeune. Les erreurs sont plus susceptibles de se produire, même si elles deviennent de moins en moins nombreuses. »

Verstappen a remporté la bataille de dimanche, non seulement en remportant la victoire du Grand Prix d’Émilie-Romagne, mais aussi en s’imposant en battant Hamilton dans le premier virage, venant de la troisième place sur la grille pour dépasser le poleman.

Son père, Jos Verstappen, a hâte de voir comment se déroule la bataille.

«Pour la première fois», a-t-il déclaré, «Max a une voiture avec laquelle il n’a plus à tout risquer pour suivre Mercedes. Et il le sait aussi.

